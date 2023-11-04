Владелец «Оттавы» поддержал Пинто, отстраненного за ставки: «Ему 21 год. У него много денег, есть телефон. Уэйн Гретцки рекламирует букмекера»

Владелец «Оттавы» Майкл Эндлауэр поддержал Шэйна Пинто, отстраненного за ставки.

Нападающий «Сенаторс» получил длительную дисквалификацию – 41 матч . Причиной стали ставки хоккеиста на спорт.

НХЛ не обвиняет в ставках непосредственно на матчи лиги, однако игрокам запрещают делать ставки в принципе, поскольку это «представляют собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея».

«Нынешняя молодежь находится под большим давлением, чем любое другое поколение. Посмотрите на парня, зарабатывающего миллионы долларов и представляющего миллионное сообщество. Ему 21 год, понимаете?

Допустим, он травмирован, у него есть свободное время. У него много денег, есть телефон. рекламирует букмекера (в 2021 году лучший бомбардир в истории НХЛ стал амбассадором букмекера BetMGM – прим. Sports.ru)», – сказал бизнесмен.

Эндлауэр также отметил, что команда предоставит Пинто всю необходимую поддержку и помощь, пока он отбывает дисквалификацию.

При этом форвард и « » не могут договориться о новом контракте из-за серьезных расхождений по условиям. Пинто находится в статусе ограниченно свободного агента.