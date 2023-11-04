Владелец «Оттавы» поддержал Пинто, отстраненного за ставки: «Ему 21 год. У него много денег, есть телефон. Уэйн Гретцки рекламирует букмекера»

Теги Оттава Уэйн Гретцки бизнес НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей деньги Шэйн Пинто Хоккей

Владелец «Оттавы» Майкл Эндлауэр поддержал Шэйна Пинто, отстраненного за ставки.

Нападающий «Сенаторс» получил длительную дисквалификацию – 41 матч НХЛ. Причиной стали ставки хоккеиста на спорт.

НХЛ не обвиняет Пинто в ставках непосредственно на матчи лиги, однако игрокам запрещают делать ставки в принципе, поскольку это «представляют собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея».

«Нынешняя молодежь находится под большим давлением, чем любое другое поколение. Посмотрите на парня, зарабатывающего миллионы долларов и представляющего миллионное сообщество. Ему 21 год, понимаете?

Допустим, он травмирован, у него есть свободное время. У него много денег, есть телефон. Уэйн Гретцки рекламирует букмекера (в 2021 году лучший бомбардир в истории НХЛ стал амбассадором букмекера BetMGM – прим. Sports.ru)», – сказал бизнесмен.

Эндлауэр также отметил, что команда предоставит Пинто всю необходимую поддержку и помощь, пока он отбывает дисквалификацию.

При этом форвард и «Оттава» не могут договориться о новом контракте из-за серьезных расхождений по условиям. Пинто находится в статусе ограниченно свободного агента.

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1 комментарий

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_BoSToN_44
Делать ставки нельзя, рекламировать можно. Ок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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