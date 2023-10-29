Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Пинто. Они не должны делать ставки на матчи лиги, делиться информацией о травмах

Теги дисквалификации Оттава НХЛ Ставки на спорт Ассоциация игроков НХЛ Эллиотт Фридман Ставки на хоккей Шэйн Пинто Хоккей

Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Шэйна Пинто.

Об этом сообщает Sportsnet. Ранее нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто был отстранен на 41 матч НХЛ из-за ставок на спорт.

«Есть много игроков, которые делают ставки легально, и они задавались вопросом, звонили всем и спрашивали: «Что именно произошло? Что мне нужно знать?»

Игроки знают, что они не могут делать ставки на матчи НХЛ, и я хочу прояснить одну вещь: я не говорю, что Шэйн Пинто виновен в чем-либо из этого. Мы все еще выясняем это», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман

Фридман сообщил, что игроков предупредили о следующем:

• Не делитесь своей учетной записью.

• Не делайте ставки через третьих лиц.

• Если вы сделаете побочную ставку, это будет рассматриваться так же, как ставка на хоккейный матч.

• Не шутите о шансах на что-то в разговорах с друзьями.

• Не делитесь информацией о травмах.

• Не делайте ставки нелегально.

Фридман добавил, что на этой неделе состоятся переговоры в Zoom между игроками и профсоюзом для дальнейшего обсуждения этой темы.

Памятка, разосланная в марте 2022 года, напомнила всему персоналу лиги и клубов, включая игроков, что ставки на любую игру НХЛ, в том числе легальные, «абсолютно запрещены» и будут «представлять собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или игры в хоккей» в соответствии с уставом НХЛ.  

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1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Не очень понятен запрет делится информацией о травме, разные бывают ситуации, можно же сказать об этом не из-за ставок
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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