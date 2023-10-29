Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Пинто. Они не должны делать ставки на матчи лиги, делиться информацией о травмах

Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Шэйна Пинто.

Об этом сообщает Sportsnet. Ранее нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто был отстранен на 41 матч НХЛ из-за ставок на спорт.

«Есть много игроков, которые делают ставки легально, и они задавались вопросом, звонили всем и спрашивали: «Что именно произошло? Что мне нужно знать?»

Игроки знают, что они не могут делать ставки на матчи НХЛ, и я хочу прояснить одну вещь: я не говорю, что Шэйн Пинто виновен в чем-либо из этого. Мы все еще выясняем это», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Фридман сообщил, что игроков предупредили о следующем:

• Не делитесь своей учетной записью.

• Не делайте ставки через третьих лиц.

• Если вы сделаете побочную ставку, это будет рассматриваться так же, как ставка на хоккейный матч.

• Не шутите о шансах на что-то в разговорах с друзьями.

• Не делитесь информацией о травмах.

• Не делайте ставки нелегально.

Фридман добавил, что на этой неделе состоятся переговоры в Zoom между игроками и профсоюзом для дальнейшего обсуждения этой темы.

Памятка, разосланная в марте 2022 года, напомнила всему персоналу лиги и клубов, включая игроков, что ставки на любую игру НХЛ, в том числе легальные, «абсолютно запрещены» и будут «представлять собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или игры в хоккей» в соответствии с уставом НХЛ.

И в НХЛ дисквал за ставки – игрок «Оттавы» пропустит полсезона! Такое впервые в истории лиги