Пинто извинился после дисквалификации на 41 матч из-за ставок: «Полностью беру ответственность за свои действия»

Теги дисквалификации Оттава НХЛ Ставки на спорт Шэйн Пинто Хоккей

Шэйн Пинто принес извинения после дисквалификации из-за ставок.

Нападающий «Оттавы» отстранен на 41 матч НХЛ из-за ставок на спорт.

«Я хочу извиниться перед НХЛ, «Оттавой», партнерами по команде, болельщиками, городом и самое главное – перед моей семьей.

Я полностью беру ответственность за свои действия и с нетерпением жду возможности вернуться на лед с командой», – сказал Шэйн Пинто.

Пинто и «Оттава» не могут договориться о новом контракте из-за серьезных расхождений по условиям. Пинто находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

5 комментариев

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Иван Иванов
Ну, думаю, теперь у него будет гораздо меньше разногласий по контракту.
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Maasd4m
И тут же поставил на то, что досрочного окончания дисквалификации не будет.
+8
-1
+7
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Nick Crosier
Чисто попанские поставил,не судите строго,нчиего не поднял.
+2
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+2
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Кефтеме
В Фонбет КХЛ играл ?
0
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0
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