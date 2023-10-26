Пинто извинился после дисквалификации на 41 матч из-за ставок: «Полностью беру ответственность за свои действия»

Шэйн Пинто принес извинения после дисквалификации из-за ставок.

Нападающий «Оттавы» отстранен на 41 матч НХЛ из-за ставок на спорт.

«Я хочу извиниться перед НХЛ, «Оттавой», партнерами по команде, болельщиками, городом и самое главное – перед моей семьей.

Я полностью беру ответственность за свои действия и с нетерпением жду возможности вернуться на лед с командой», – сказал .

Пинто и « » не могут договориться о новом контракте из-за серьезных расхождений по условиям. Пинто находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.