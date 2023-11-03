Андреофф про Овечкина: «Любимый хоккеист из россиян в НХЛ. Вратари до сих пор не могут разгадать его феноменальный бросок»

Энди Андреофф назвал Александра Овечкина любимым российским игроком в НХЛ.

– В чем феномен русских игроков в НХЛ и кто твой любимый игрок в лиге на данный момент?

– Я бы выделил Овечкина, потому что он невероятный атлет и игрок. Наверное, он любимый мой игрок из россиян в НХЛ.

Ему абсолютно по силам побить рекорд Гретцки, у него до сих пор невероятный бросок. Он бросает из любой точки, и любая игра «Кэпиталс» – это большое удовольствие от просмотра.

То, как Ови ведет себя на льду, те решения, которые он принимает, его феноменальный бросок… Вратари до сих пор его не могут разгадать!

Он очень сложный для них, особенно бросок в касание – его фирменный знак.

Абсолютно точно Ови на данный момент – это номер один для меня, – сказал нападающий «Сибири» Энди Андреофф.