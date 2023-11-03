Тамбиев об 1:6 от «Трактора»: «Самый плохой матч «Адмирала» в сезоне. Одна команда была на льду. Проиграли во всех компонентах»

Теги Трактор КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев назвал матч против «Трактора» худшим для «Адмирала» в сезоне КХЛ.

«Адмирал» уступил со счетом 1:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сегодня одна команда была на поле. По содержанию – самый плохой матч «Адмирала» в этом сезоне.

Борьба, стыки, единоборства, скорость – проиграли во всех компонентах.

Когда еще уступаешь команде в мастерстве и хоккейном интеллекте, то тут все сразу становится видно.

Такую игру надо поскорее забывать и готовиться к следующему поединку. Других слов у меня нет.

– Сложно найти слова после таких поражений?

– Я не захожу в раздевалку после таких игр. Даю им подумать.

Что тут говорить? Пусть посидят и подумают, сделают выводы. Тут лишние слова не нужны, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий