Тамбиев об 1:6 от «Трактора»: «Самый плохой матч «Адмирала» в сезоне. Одна команда была на льду. Проиграли во всех компонентах»

Леонид Тамбиев назвал матч против «Трактора» худшим для «Адмирала» в сезоне КХЛ.

«Адмирал» уступил со счетом 1:6 в игре Фонбет чемпионата .

– Сегодня одна команда была на поле. По содержанию – самый плохой матч «Адмирала» в этом сезоне.

Борьба, стыки, единоборства, скорость – проиграли во всех компонентах.

Когда еще уступаешь команде в мастерстве и хоккейном интеллекте, то тут все сразу становится видно.

Такую игру надо поскорее забывать и готовиться к следующему поединку. Других слов у меня нет.

– Сложно найти слова после таких поражений?

– Я не захожу в раздевалку после таких игр. Даю им подумать.

Что тут говорить? Пусть посидят и подумают, сделают выводы. Тут лишние слова не нужны, – сказал главный тренер « » .