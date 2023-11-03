Тамбиев об 1:6 от «Трактора»: «Самый плохой матч «Адмирала» в сезоне. Одна команда была на льду. Проиграли во всех компонентах»
Леонид Тамбиев назвал матч против «Трактора» худшим для «Адмирала» в сезоне КХЛ.
«Адмирал» уступил со счетом 1:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Сегодня одна команда была на поле. По содержанию – самый плохой матч «Адмирала» в этом сезоне.
Борьба, стыки, единоборства, скорость – проиграли во всех компонентах.
Когда еще уступаешь команде в мастерстве и хоккейном интеллекте, то тут все сразу становится видно.
Такую игру надо поскорее забывать и готовиться к следующему поединку. Других слов у меня нет.
– Сложно найти слова после таких поражений?
– Я не захожу в раздевалку после таких игр. Даю им подумать.
Что тут говорить? Пусть посидят и подумают, сделают выводы. Тут лишние слова не нужны, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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