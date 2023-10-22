«Слишком много думает о системе». Тренер «Ванкувера» Токетт об игре Кузьменко

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Главный тренер «Ванкувера» высказался об игре Андрея Кузьменко.

Российский нападающий набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой игры против «Флориды».

«Иногда у меня есть ощущение, что Кузьменко слишком много думает о системе.

Поэтому я обратился к Сергею Гончару: «Просто скажи ему, чтобы он играл по нашим правилам».

Система есть система, и как высококлассный игрок он хочет действовать в шайбой, но Андрей считает, что система слишком важна.

Зато он с усиленной энергией шел на ворота в матче. Он вступал в единоборства около ворот. Вот это нам и нужно. Системные нюансы придут. Иногда он слишком много об этом думает. 

Мы знаем Кузьменко по его старанию. Если он продолжит играть так же, станет доминирующим игроком», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

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10 комментариев

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Maxim Shumov
Так тут один великий тренер привил любовь к системе
+24
0
+24
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sd4fmwrvz8
Ротенберг заразил
+13
-1
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Пинающий Достоинства
О Родине тоскует
+8
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Максим Столбов
Птенец Ротенберга
+7
0
+7
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Андрей Кундин
Он критикует Кузьменко за первую звезду?
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-1
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Андрей Герасимов
Ржу с Токкета.На Спортсе посиживает?
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ILO. 28 april
Ротенберга вспомнил))
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Mephi027
Короче, что ему предлагают?

Бей беги, вброс в зону?
0
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