«Слишком много думает о системе». Тренер «Ванкувера» Токетт об игре Кузьменко

Главный тренер «Ванкувера» высказался об игре Андрея Кузьменко.

Российский нападающий набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой игры против «Флориды».

«Иногда у меня есть ощущение, что Кузьменко слишком много думает о системе.

Поэтому я обратился к Сергею Гончару: «Просто скажи ему, чтобы он играл по нашим правилам».

Система есть система, и как высококлассный игрок он хочет действовать в шайбой, но Андрей считает, что система слишком важна.

Зато он с усиленной энергией шел на ворота в матче. Он вступал в единоборства около ворот. Вот это нам и нужно. Системные нюансы придут. Иногда он слишком много об этом думает.

Мы знаем Кузьменко по его старанию. Если он продолжит играть так же, станет доминирующим игроком», – сказал главный тренер « » .