«Слишком много думает о системе». Тренер «Ванкувера» Токетт об игре Кузьменко
Главный тренер «Ванкувера» высказался об игре Андрея Кузьменко.
Российский нападающий набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой игры против «Флориды».
«Иногда у меня есть ощущение, что Кузьменко слишком много думает о системе.
Поэтому я обратился к Сергею Гончару: «Просто скажи ему, чтобы он играл по нашим правилам».
Система есть система, и как высококлассный игрок он хочет действовать в шайбой, но Андрей считает, что система слишком важна.
Зато он с усиленной энергией шел на ворота в матче. Он вступал в единоборства около ворот. Вот это нам и нужно. Системные нюансы придут. Иногда он слишком много об этом думает.
Мы знаем Кузьменко по его старанию. Если он продолжит играть так же, станет доминирующим игроком», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.
Бей беги, вброс в зону?