Грицюк забил «Авангарду» при счете 2:5 в первом матче против бывшей команды. Толчинский сделал передачу

Теги Авангард СКА видео КХЛ Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк забил «Авангарду» в первом матче против бывшей команды.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающие питерцев Арсений Грицюк и Сергей Толчинский приняли участие в матче против бывшей команды. Это была их первая официальная встреча с «Авангардом» после перехода в СКА.

Грицюк отличился голом в этом матче – за семь секунд до завершения третьего периода, когда Авангард лидировал 5:2 в счете. Нападающий также нанес восемь бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 8 секунд.

Толчинский записал на свой счет результативную передачу в моменте со вторым голом команды. Форвард нанес один бросок по воротам при игровом времени 19:45.

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13 комментариев

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GoodZilla
И что?! Их новая команда проиграла!!!
А вот Шарпи остался верным клубу, контракт продлил на хороший срок и треху сегодня вколотил!!!
Респект, Кэп!
+13
-1
+12
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STB
первый матч после ухода из клуба он давно сыграл. В первом матче ПРОТИВ БЫВШЕГО КЛУБА - это да. Редакторов этому сайту отчаянно не хватает, конечно
+6
-1
+5
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Roman Schmidt
Ну и Бог с ним,никто не скучает.Иуда бабаевский
+6
-1
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Великий Кукурузо
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гаденыш
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pizzatcarizza
Не зря я ждал пресс-конференции, там огнище со старта. Роман Борисович - чудо)
+2
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Огюст
Гол ,который уже ничего не решал в этом матче !
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Angelgirl
Защитник Шарипзянов - Нападающий Грицюк 3:1
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pizzatcarizza
Ответ Юрец55
О, а где это посмотреть можно?
на ютубе после каждого матча трансляции включают. Вбей "ска - авангард пресс-конференция"
+1
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sd4fmwrvz8
Днище 😂
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boxellevogue
Ждем россыпь интервью
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Юрец55
Ответ pizzatcarizza
Не зря я ждал пресс-конференции, там огнище со старта. Роман Борисович - чудо)
О, а где это посмотреть можно?
0
0
0
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Юрец55
Ответ pizzatcarizza
на ютубе после каждого матча трансляции включают. Вбей "ска - авангард пресс-конференция"
Спасибо!
0
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