Грицюк забил «Авангарду» при счете 2:5 в первом матче против бывшей команды. Толчинский сделал передачу

Арсений Грицюк забил «Авангарду» в первом матче против бывшей команды.

СКА проиграл « » (3:5) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающие питерцев и приняли участие в матче против бывшей команды. Это была их первая официальная встреча с «Авангардом» после перехода в .

Грицюк отличился голом в этом матче – за семь секунд до завершения третьего периода, когда Авангард лидировал 5:2 в счете. Нападающий также нанес восемь бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 8 секунд.

Толчинский записал на свой счет результативную передачу в моменте со вторым голом команды. Форвард нанес один бросок по воротам при игровом времени 19:45.