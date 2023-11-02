Грицюк забил «Авангарду» при счете 2:5 в первом матче против бывшей команды. Толчинский сделал передачу
Арсений Грицюк забил «Авангарду» в первом матче против бывшей команды.
СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающие питерцев Арсений Грицюк и Сергей Толчинский приняли участие в матче против бывшей команды. Это была их первая официальная встреча с «Авангардом» после перехода в СКА.
Грицюк отличился голом в этом матче – за семь секунд до завершения третьего периода, когда Авангард лидировал 5:2 в счете. Нападающий также нанес восемь бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 8 секунд.
Толчинский записал на свой счет результативную передачу в моменте со вторым голом команды. Форвард нанес один бросок по воротам при игровом времени 19:45.
А вот Шарпи остался верным клубу, контракт продлил на хороший срок и треху сегодня вколотил!!!
Респект, Кэп!