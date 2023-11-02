Минтюков сыграл 10-й матч в сезоне НХЛ, его контракт новичка активирован

«Анахайм» активировал первый год контракта новичка Павла Минтюкова.

19-летний защитник провел 10-ю игру в текущем сезоне. Это означает, что «Дакс» активировали первый год контракта новичка хоккеиста.

Минтюков набрал 7 (1+6) очков в 10 играх в дебютного чемпионата НХЛ. Он делит 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков.

« » выбрал Павла Минтюкова на драфте НХЛ-2022 в первом раунде под общим 10-м номером. Клуб подписал контракт новичка с игроком в июле 2022 года.

Напомним, если игрок, подписавший контракт новичка и достигший возраста 18 или 19 лет (по состоянию на 15 сентября года подписания), не сыграл минимум в 10 матчах НХЛ, его контракт не активируется, сдвигаясь на один год.