Минтюков сыграл 10-й матч в сезоне НХЛ, его контракт новичка активирован

Теги Анахайм НХЛ Павел Минтюков Хоккей

«Анахайм» активировал первый год контракта новичка Павла Минтюкова.

19-летний защитник провел 10-ю игру в текущем сезоне. Это означает, что «Дакс» активировали первый год контракта новичка хоккеиста.

Минтюков набрал 7 (1+6) очков в 10 играх в дебютного чемпионата НХЛ. Он делит 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков.

«Анахайм» выбрал Павла Минтюкова на драфте НХЛ-2022 в первом раунде под общим 10-м номером. Клуб подписал контракт новичка с игроком в июле 2022 года.

Напомним, если игрок, подписавший контракт новичка и достигший возраста 18 или 19 лет (по состоянию на 15 сентября года подписания), не сыграл минимум в 10 матчах НХЛ, его контракт не активируется, сдвигаясь на один год.

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6 комментариев

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LOsP06GH
Удачи парню нашему пожелаем и здоровья!
+13
-1
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Aleksandr
Это сон или правда у нас полузащитник появился молодой, тьфу-тьфу крутой
+6
-1
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Pavol Demitra
Ответ Aleksandr
Это сон или правда у нас полузащитник появился молодой, тьфу-тьфу крутой
очень похоже, тьфу тьфу. смотрел 2 игры с ним, отличное катание и видиние площадки
+2
0
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Pavol Demitra
И как сыграл! Никогда не думал что буду следить за Анахаймом)
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Кино Музыка
Угадали с парнем.
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Дима Миронов
Ответ Aleksandr
Это сон или правда у нас полузащитник появился молодой, тьфу-тьфу крутой
Проворов 2.0 посмотрим как дальше пойдет
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