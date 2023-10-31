Минтюков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом». У защитника 1+5 в 9 играх

Павел Минтюков сделал 2 голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (4:3).

Защитник « » набрал 6-е (1+5) очко в дебютном чемпионате , всего он провел 9 игр.

Сегодня за 16:55 (1:43 – в большинстве) у Минтюкова 1 бросок в створ ворот, 4 хита, полезность – «плюс 2».