Минтюков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом». У защитника 1+5 в 9 играх
Павел Минтюков сделал 2 голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (4:3).
Защитник «Анахайма» набрал 6-е (1+5) очко в дебютном чемпионате НХЛ, всего он провел 9 игр.
Сегодня за 16:55 (1:43 – в большинстве) у Минтюкова 1 бросок в створ ворот, 4 хита, полезность – «плюс 2».
А так стабильно один из самых интересных игроков команды.
Не верится, что он уже куда-то из основы денется, но как бы момент некоего водораздела для новичка.