Минтюков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом». У защитника 1+5 в 9 играх

Теги Анахайм НХЛ Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков сделал 2 голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (4:3).

Защитник «Анахайма» набрал 6-е (1+5) очко в дебютном чемпионате НХЛ, всего он провел 9 игр.

Сегодня за 16:55 (1:43 – в большинстве) у Минтюкова 1 бросок в створ ворот, 4 хита, полезность – «плюс 2».

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10 комментариев

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LOsP06GH
Павел красава! Так держать!
+13
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+13
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TBFTT
Молодец!Продолжай в том же духе!
+12
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+12
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VintDV
Открытия среди наших этого сезона! Удачи парню.
+10
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+10
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Einfach Safari
молодец, такими темпами может и за Калдыря побороться) утки приятно удивляют на старте сезона, прям игра в атаку, молодежь радует приятно
+9
0
+9
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Максим Пузиков
Ау КХЛ, испортили парня в НХЛ?
+7
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vab7238
Ответ VintDV
Открытия среди наших этого сезона! Удачи парню.
Вовремя уехал из нашего болота, и не прогадал!
+5
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+5
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Кино Музыка
Не слабо так для защитника. Особенно с учетом возраста и команды.
+2
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Mr.Duck
Игрового времени в последних двух матчах немного поменьше, но чисто ротация, пацана тоже стараются разгрузить по возможности.
А так стабильно один из самых интересных игроков команды.
+2
0
+2
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Mr.Duck
9 игра была у него.
Не верится, что он уже куда-то из основы денется, но как бы момент некоего водораздела для новичка.
+1
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Shaiba Bash
Ай да красавчик!
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