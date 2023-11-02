Минтюков делит 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков с Кули и Грейгом. Защитник набрал 7 очков в 10 играх

Павел Минтюков делит 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков.

В матче с «Аризоной» (4:3 ОТ) 19-летний защитник набрал 7-е (1+6) очко в дебютном чемпионате НХЛ, сделав передачу. Всего он провел 10 игр в лиге.

Минтюков разделил 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков с нападающим Логаном Кули из «Аризоны» (7 (1+6) очков в 9 играх) и форвардом «Оттавы» Ридли Грейгом (7 (2+5) баллов в 8 играх).

2-е место делят (« », 6 (4+2) очков в 9 матчах), Бобби Бринк («Филадельфия», 6 (2+4) баллов в 9 играх) и Люк Хьюз (« », 6 (1+5) очков в 8 матчах).