Минтюков делит 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков с Кули и Грейгом. Защитник набрал 7 очков в 10 играх

Теги рейтинги Нью-Джерси Филадельфия Оттава Чикаго Анахайм Аризона НХЛ Бобби Бринк Ридли Грейг Коннор Бедард Логан Кули Люк Хьюз Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков делит 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков.

В матче с «Аризоной» (4:3 ОТ) 19-летний защитник набрал 7-е (1+6) очко в дебютном чемпионате НХЛ, сделав передачу. Всего он провел 10 игр в лиге.

Минтюков разделил 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков с нападающим Логаном Кули из «Аризоны» (7 (1+6) очков в 9 играх) и форвардом «Оттавы» Ридли Грейгом (7 (2+5) баллов в 8 играх).

2-е место делят Коннор БедардЧикаго», 6 (4+2) очков в 9 матчах), Бобби Бринк («Филадельфия», 6 (2+4) баллов в 9 играх) и Люк ХьюзНью-Джерси», 6 (1+5) очков в 8 матчах).

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7 комментариев

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Георгий Волков
бедард, что с визором?
+9
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Mr.Duck
При том, что Минтюков с Хьюзом защи, и их результативность бьет результативность нападающих, набирать такие очки в Анахайме и Нью-Джерси, мягко говоря, две большие разницы.
+7
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severchanin
Приятный нежданчик. Так держать, удачи, трудолюбия и без травм.
+3
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Vasilka7777
мне интересно а почему Ридли Грейг вообще участвует в этом списке новичков? у него же 20 игр в прошлом сезоне...
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iron_m
Ответ Mr.Duck
При том, что Минтюков с Хьюзом защи, и их результативность бьет результативность нападающих, набирать такие очки в Анахайме и Нью-Джерси, мягко говоря, две большие разницы.
В Анахайме легче - там нет Хэмилтона))
+2
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Garikus89
Ответ Vasilka7777
мне интересно а почему Ридли Грейг вообще участвует в этом списке новичков? у него же 20 игр в прошлом сезоне...
Потому что лимит 25 за один сезон)
+1
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Vasilka7777
Ответ Garikus89
Потому что лимит 25 за один сезон)
вон как) не знал) ну они же на Колдера не претендуют?)
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