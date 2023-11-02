Рантанен о матче с «Сент-Луисом»: «Просветов был лучшим. Он совершил несколько важных сэйвов во 2-м периоде»

Теги Колорадо НХЛ Микко Рантанен Иван Просветов Хоккей

Микко Рантанен оценил игру голкипера Ивана Просветова в матче с «Сент-Луисом».

Вратарь «Колорадо» отбил 27 бросков из 28 в игре с «Блюз» (4:1). Он впервые сыграл за клуб с первых минут матча.

«Я думаю, сегодня он был лучшим игроком на льду. Когда у нас были проблемы во втором периоде, он был очень, очень хорош и совершил несколько важных сэйвов.

Я видел это и на тренировках. Он был надежен на тренировках. Он усердно работал», – сказал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.

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3 комментария

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Аризона Койотис
Эх, чем же думала Аризона
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Андрей Габдрахманов
Это одна из худших команд в НХЛ .. Стоит возможно дать поиграть против топ команд ?
+1
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Антон Якимцев
Ответ Аризона Койотис
Эх, чем же думала Аризона
Джо часто думает лучше остальных.
+1
0
+1
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