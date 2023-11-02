Просветов о 1-м матче в старте «Колорадо»: «Я был готов играть. Думал, это произойдет раньше, но что есть, то есть»

Теги Колорадо НХЛ Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов высказался после матча с «Сент-Луисом» (4:1).

Вратарь «Колорадо» отбил 27 бросков из 28 в матче с «Блюз». Он впервые сыграл за клуб с первых минут матча.

Напомним, Иван Просветов дебютировал за «Колорадо» 27 октября, выйдя на замену в игре с «Питтсбургом».

«Я готовился перед матчем, я был готов играть. Я думал, что это произойдет раньше, но что есть, то есть.

Когда я нужен команде, я готов вступить в игру», – сказал вратарь «Колорадо» Иван Просветов.

Просветов – 3-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 27 сэйвов из 28, 1-я победа в сезоне

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stalnoi
Иван, красавец👏 успехов в дальнейшим💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий