Просветов о 1-м матче в старте «Колорадо»: «Я был готов играть. Думал, это произойдет раньше, но что есть, то есть»

Иван Просветов высказался после матча с «Сент-Луисом» (4:1).

Вратарь « » отбил 27 бросков из 28 в матче с «Блюз». Он впервые сыграл за клуб с первых минут матча.

Напомним, Иван Просветов дебютировал за «Колорадо» 27 октября, выйдя на замену в игре с «Питтсбургом».

«Я готовился перед матчем, я был готов играть. Я думал, что это произойдет раньше, но что есть, то есть.

Когда я нужен команде, я готов вступить в игру», – сказал вратарь «Колорадо» .

Просветов – 3-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 27 сэйвов из 28, 1-я победа в сезоне