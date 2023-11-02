Просветов о 1-м матче в старте «Колорадо»: «Я был готов играть. Думал, это произойдет раньше, но что есть, то есть»
Иван Просветов высказался после матча с «Сент-Луисом» (4:1).
Вратарь «Колорадо» отбил 27 бросков из 28 в матче с «Блюз». Он впервые сыграл за клуб с первых минут матча.
Напомним, Иван Просветов дебютировал за «Колорадо» 27 октября, выйдя на замену в игре с «Питтсбургом».
«Я готовился перед матчем, я был готов играть. Я думал, что это произойдет раньше, но что есть, то есть.
Когда я нужен команде, я готов вступить в игру», – сказал вратарь «Колорадо» Иван Просветов.
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