Рантанен – 7-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с 80+ голами в большинстве
Микко Рантанен забил 80-й гол в большинстве в НХЛ.
Нападающий «Колорадо» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Сент-Луиса» (4:1).
Он реализовал численное преимущество в 80-й раз в карьере в НХЛ.
Микко Рантанен стал седьмым игроком в истории «Колорадо» и «Квебека» с 80 или более голами в большинстве.
Ранее этой отметки достигли Джо Сакик (205), Мишель Гуле (147), Милан Гейдук (140), Петер Штястны (120), Нэтан Маккиннон (83) и Антон Штястны (80).
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