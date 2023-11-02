Рантанен – 7-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с 80+ голами в большинстве

Микко Рантанен забил 80-й гол в большинстве в НХЛ.

Нападающий «Колорадо» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Сент-Луиса» (4:1).

Он реализовал численное преимущество в 80-й раз в карьере в .

стал седьмым игроком в истории « » и « » с 80 или более голами в большинстве.

Ранее этой отметки достигли (205), Мишель Гуле (147), Милан Гейдук (140), Петер Штястны (120), Нэтан Маккиннон (83) и Антон Штястны (80).