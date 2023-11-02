Рантанен – 7-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с 80+ голами в большинстве

Теги Колорадо Джо Сакик Милан Гейдук НХЛ Мишель Гуле Квебек Петер Штястны Антон Штястны Нэтан Маккиннон Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен забил 80-й гол в большинстве в НХЛ.

Нападающий «Колорадо» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Сент-Луиса» (4:1).

Он реализовал численное преимущество в 80-й раз в карьере в НХЛ.

Микко Рантанен стал седьмым игроком в истории «Колорадо» и «Квебека» с 80 или более голами в большинстве.

Ранее этой отметки достигли Джо Сакик (205), Мишель Гуле (147), Милан Гейдук (140), Петер Штястны (120), Нэтан Маккиннон (83) и Антон Штястны (80).

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3 комментария

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Einfach Safari
не ожидал, что Фопы нет в этом списке)
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iron_m
Ответ Einfach Safari
не ожидал, что Фопы нет в этом списке)
Тоже озадачен был, да. Хейдука вообще не вспомнил
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Самый адовый Крикун
Ответ Einfach Safari
не ожидал, что Фопы нет в этом списке)
Так он за Колорадо/Квебек чуть больше двух сотен шайб забросил. 80 в большинстве - это было б под 40% от общего числа
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