«Аризона» выставила Просветова на драфт отказов

Иван Просветов выставлен «Аризоной» на драфт отказов.

24-летний голкипер в июле подписал соглашение с «Койотис» на один год и 775 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков.

В вратарь сыграл 35 игр за «Тусон» в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.

Просветов выступает в системе «Аризоны» с 2020 года. Если вратаря не заберут с драфта отказов, он отправится в «Тусон», фарм-клуб «Аризоны» в АХЛ.