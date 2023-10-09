«Аризона» выставила Просветова на драфт отказов

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Иван Просветов выставлен «Аризоной» на драфт отказов.

24-летний голкипер в июле подписал соглашение с «Койотис» на один год и 775 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне Иван Просветов провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 35 игр за «Тусон» в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.

Просветов выступает в системе «Аризоны» с 2020 года. Если вратаря не заберут с драфта отказов, он отправится в «Тусон», фарм-клуб «Аризоны» в АХЛ.

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