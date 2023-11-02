Вратарь «Филадельфии» Харт получил травму в матче с «Баффало» после столкновения с игроками

Теги травмы Филадельфия Баффало НХЛ Кайл Окпосо Кэм Эткинсон Картер Харт Брэндон Биро Хоккей

Картер Харт получил травму в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:5).

Вратарь «Филадельфии» был заменен на 10-й минуте при счете 1:2 после того, как форвард «Сэйбрс» Брэндон Биро забросил вторую шайбу и упал на голкипера вместе с нападающим «Флайерс» Кэмом Эткинсоном.

Ранее в игре Харт столкнулся с форвардом «Баффало» Кайлом Окпосо и не сразу смог подняться на лед.

В итоге у вратаря диагностировано повреждение средней части тела. Он успел отбить 3 броска из 5, прежде чем уступить место в воротах Самуэлю Эрссону, на счету которого в этой игре 7 сэйвов после 9 бросков.

Всего в 8 матчах сезона Харт одержал 4 победы, в том числе одну сухую.

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