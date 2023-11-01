Штястны завершил карьеру. Форвард провел 17 сезонов в НХЛ, набрав 822 очка в 1145 играх

Пол Штястны объявил о завершении карьеры.

37-летний форвард провел 17 сезонов в НХЛ.

Сын члена Зала хоккейной славы был выбран « » на драфте-2005 во 2-м раунде под общим 44-м номером.

«Я ничего не заявлял, но в начале сентября мы [с семьей] решили, что пора заканчивать.

Я ничего не публиковал в соцсетях или где-то еще. Я тихо пришел в лигу и тихо ухожу из нее. Все так, как я люблю. Близкие мне люди знали о моем решении, и в конце концов это выплыло наружу.

Конечно, я советовался с отцом. Он всегда говорит: «Убери эмоции, подойди к делу с ясной головой». Мы оба принимаем такие решения взвешенно. Для нас было важно уйти на своих условиях», – сообщил Штястны.

Он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1145 матчей за «Эвеланш», « », « », « » и «Каролину», набрав 822 (293+529) очка.

В плей-офф Пол провел 118 матчей и записал в актив 73 (30+43) балла. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Каролину».