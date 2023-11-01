Штястны завершил карьеру. Форвард провел 17 сезонов в НХЛ, набрав 822 очка в 1145 играх

Теги Каролина Сент-Луис Колорадо Пол Штястны НХЛ Петер Штястны Вегас Виннипег Хоккей

Пол Штястны объявил о завершении карьеры.

37-летний форвард провел 17 сезонов в НХЛ. 

Сын члена Зала хоккейной славы Петера Штястны был выбран «Колорадо» на драфте-2005 во 2-м раунде под общим 44-м номером.

«Я ничего не заявлял, но в начале сентября мы [с семьей] решили, что пора заканчивать.

Я ничего не публиковал в соцсетях или где-то еще. Я тихо пришел в лигу и тихо ухожу из нее. Все так, как я люблю. Близкие мне люди знали о моем решении, и в конце концов это выплыло наружу.

Конечно, я советовался с отцом. Он всегда говорит: «Убери эмоции, подойди к делу с ясной головой». Мы оба принимаем такие решения взвешенно. Для нас было важно уйти на своих условиях», – сообщил Штястны. 

Он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1145 матчей за «Эвеланш», «Сент-Луис», «Виннипег», «Вегас» и «Каролину», набрав 822 (293+529) очка. 

В плей-офф Пол провел 118 матчей и записал в актив 73 (30+43) балла. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Каролину». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Крутая карьера вышла
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий