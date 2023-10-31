Леонтьев после 1:6: «Против первой тройки «Спартака» нужно играть плотнее, больше контакта. Играть не в шайбу, а в корпус, чтобы у соперника пропала техника»

Теги Нефтехимик Спартак КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Спартака».

Команда из Нижнекамска проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:6. 

«Соперник был свежее и быстрее, у них отлично сработала первая тройка. У нас не получалось с реализацией, хотя моменты были. В таком плотном календаре мы восстановиться не успели.

«Спартак» отдыхал на три дня больше. Мы много сил и эмоций оставили в дерби. Сегодня ключевой момент был, когда при счете 1:3 мы не реализовали большинство и шайба выскочила на игрока выходившего со скамейки штрафников. Вместо 2:3 получили 1:4.

Игра первой тройки «Спартака»? Против таких ребят нужно играть плотнее, больше контакта. Не играть в шайбу, а играть в корпус, чтобы у соперника пропала техника», – сказал Леонтьев.

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Против таких ребят бесполезно играть ни в шайбу,ни в корпус - эта же РАКЕТА💪💪💪!!!👍👍👍!!! Спартак Вперёд!!!
+4
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+4
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