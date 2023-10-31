Мозякин вошел в тренерский штаб Разина в «Металлурге». Он будет отвечать за игру команды в атаке
Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб Андрея Разина в «Металлурге».
Магнитогорский клуб объявил о назначении бывшего капитана клуба помощником главного тренера.
«Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике «Магнитки» Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды.
Отметим, что функционал директора по развитию «Металлурга», который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Мозякин завершил карьеру игрока в 2021 году. В регулярных чемпионатах КХЛ он провел в общей сложности 685 матчей и набрал 756 (351+405) очков.
Его рекорд по очкам в этом сезоне превзошел Вадим Шипачев из «Ак Барса». Рекорд по голам остается за Мозякиным.
В текущем сезоне «Металлург» занимает 2-е место в Восточной конференции с 32 очками в 26 играх. В последних 5 матчах у команды 5 поражений.
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