Мозякин вошел в тренерский штаб Разина в «Металлурге». Он будет отвечать за игру команды в атаке

Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб Андрея Разина в «Металлурге».

Магнитогорский клуб объявил о назначении бывшего капитана клуба помощником главного тренера.

«Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике «Магнитки» будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды.

Отметим, что функционал директора по развитию « », который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Мозякин завершил карьеру игрока в 2021 году. В регулярных чемпионатах он провел в общей сложности 685 матчей и набрал 756 (351+405) очков.

Его рекорд по очкам в этом сезоне превзошел Вадим Шипачев из «Ак Барса». Рекорд по голам остается за Мозякиным.

В текущем сезоне «Металлург» занимает 2-е место в Восточной конференции с 32 очками в 26 играх. В последних 5 матчах у команды 5 поражений.