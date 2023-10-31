Мозякин вошел в тренерский штаб Разина в «Металлурге». Он будет отвечать за игру команды в атаке

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин Юрий Трубачев КХЛ Андрей Разин Хоккей

Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб Андрея Разина в «Металлурге».

Магнитогорский клуб объявил о назначении бывшего капитана клуба помощником главного тренера. 

«Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике «Магнитки» Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды.

Отметим, что функционал директора по развитию «Металлурга», который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба», – говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

Мозякин завершил карьеру игрока в 2021 году. В регулярных чемпионатах КХЛ он провел в общей сложности 685 матчей и набрал 756 (351+405) очков.

Его рекорд по очкам в этом сезоне превзошел Вадим Шипачев из «Ак Барса». Рекорд по голам остается за Мозякиным. 

В текущем сезоне «Металлург» занимает 2-е место в Восточной конференции с 32 очками в 26 играх. В последних 5 матчах у команды 5 поражений.

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4 комментария

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pavelrytov@icloud.com
Такие игроки не должны уходить в никуда. Он еще не всё отдал хоккею. Молодым будет чему поучиться
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Антон Некрасов
дай бог , чтоб пошло у Мозякина на тренерском поприще !!вперёд Магнитка
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Габорик
Мозякин-Разин-Трубачев, а классная могла бы быть тройка в лучшие годы каждого :)
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Поговорим о разном
Интересно послушать мнение болельщиков "Металлурга". Рады они или нет??? По мне - это усиление для клуба. Сергей опытный хоккеист. Лучшие достижения хоккеиста - в Магнитогорске. Знает клуб и людей наверно хорошо. Говорит честно - о чём думает. Но конфликтов же громких не устраивал. По интервью читала адекватные, нормальные рассуждения. Как болельщики думают о ситуации? Видят проблемы; "подводные камни"; другие недостатки такого решения?
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