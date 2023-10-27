Разин после 1:5 от «Трактора»: «Мы в яме, будем выкарабкиваться. До мини-паузы осталось две игры, дальше календарь полегче»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Андрей Разин календарь Хоккей

Андрей Разин прокомментировал поражение в матче против «Трактора» (1:5).

«Неплохой первый период, в отличие от магнитогорского матча. Микроотрезок, когда пропустили два гола, перевернул игру, хотя дальше были моменты, когда могли зацепиться. Хороший вратарь у «Трактора», молодец.

11 шайб от «Трактора» за три матча? Все началось в Челябинске, когда проиграли 1:2. Психологический перевес ушел команде соперника, сами подарили ту победу. А наша домашняя игра… Когда долго добираешься, это сплачивает команду, поэтому ребята из «Трактора» вышли злые. Тогда вторую половину матча мы играли лучше, но соперник реализовывал моменты.

Сегодня, опять же, по моментам я бы не сказал, что мы проиграли 1:5. При счете 1:0, 1:3 у нас были стопроцентные моменты. Но есть в хоккее такое: кто-то забивает, кто-то – нет.

Как выбираться из этого состояния? Вам пункты рассказать? Есть план, будем выбираться. Тяжелое поражение, это областное дерби. Но это всего лишь игра.

Мы в яме, последний пятиматчевый выезд – время на переезд у нас занимает практически как слетать на Дальний Восток. Отойти от такого очень тяжело. Я очень боялся этой поездки и предполагал, что после нее мы окажемся в еще большей яме. Будем выкарабкиваться.

До мини-паузы нам осталось две игры, и дальше календарь полегче. Есть план на этот отрезок, надеюсь и верю, что он воплотится в жизнь», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» проиграл 4-й матч подряд

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8 комментариев

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Magnit102
Мы это уже слышали, Андрей Владимирович....Но что-то пока не видно, когда и за счёт чего.Только ещё глубже садитесь....На очереди пятое поражение подряд, Лада в полном порядке.Печально.
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Skiff orda
Трактор - камень преткновения для Магнитки.
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slow focus
как не читаю вью этого Разина, так все плохо) а хорошо будет
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Артем Ращупкин
Ответ сергей ожиганов
Уважаемый ,да все команды в равных условиях играют , у всех переезды и перелеты,вот к вам то в Магнитку действительно проблема доехать,так что лучше помолчать
Уважаемый, а все команды играют без временно не функционирующего аэропорта и колесят по России на автобусе по 5-6 часов, потом летят еще 2-4 часа на самолете? У всех клубов на сегодняшний момент сыграно больше всех матчей, львиная доля которых на выезде через день? Прежде чем нести ахинею, разберись. Команда просела физически. Когда аэропорт пустят в ноябре и будут паузы у клуба - Магнитка вернет свою мощь и позиции.
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