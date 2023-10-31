Каблуков о хоккейной мечте: «Разговаривая с Зариповым, у которого 5 Кубков Гагарина, сказал, что не закончу, пока его не обгоню. Буду стараться»

Теги Данис Зарипов Илья Каблуков Динамо Хоккей

Илья Каблуков хочет обогнать Даниса Зарипова по выигранным Кубкам Гагарина.

– Три Кубка Гагарина, тысяча матчей на высшем уровне, олимпийское золото. Есть ещё какая-то мечта у хоккеиста Ильи Каблукова?

– Да, есть. Разговаривая год назад с Данисом Зариповым, у которого пять Кубков, я сказал что не закончу, пока его не обгоню. Так что буду стараться, – сказал форвард «Динамо».

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