Черкас о лидерстве «Лады» на Востоке: «Туда отправилось немало игроков СКА. Горят желанием доказать, чтобы на них обратили внимание сильные клубы»

Сергей Черкас прокомментировал лидерство «Лады» в Восточной конференции.

«Во-первых, в «Ладу» отправилось немало игроков СКА по обмену, если вы помните.

Во-вторых, когда команда приходит в , все игроки горят желанием доказать, что они не просто так тут оказались. В том числе для того, чтобы на них обратили внимание сильные клубы.

В-третьих, в Тольятти созданы неплохие условия. Хороший дворец, руководство автомобильного завода команде помогает, сам город – с хоккейными традициями.

Ну и четвертый фактор успеха – тренер . Он уже и в сборной успел поработать, и на разных тренерских позициях.

Я рад, что у него в Тольятти получается», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.