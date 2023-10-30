Черкас о лидерстве «Лады» на Востоке: «Туда отправилось немало игроков СКА. Горят желанием доказать, чтобы на них обратили внимание сильные клубы»
Сергей Черкас прокомментировал лидерство «Лады» в Восточной конференции.
«Во-первых, в «Ладу» отправилось немало игроков СКА по обмену, если вы помните.
Во-вторых, когда команда приходит в КХЛ, все игроки горят желанием доказать, что они не просто так тут оказались. В том числе для того, чтобы на них обратили внимание сильные клубы.
В-третьих, в Тольятти созданы неплохие условия. Хороший дворец, руководство автомобильного завода команде помогает, сам город – с хоккейными традициями.
Ну и четвертый фактор успеха – тренер Олег Браташ. Он уже и в сборной успел поработать, и на разных тренерских позициях.
Я рад, что у него в Тольятти получается», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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