Черкас о лидерстве «Лады» на Востоке: «Туда отправилось немало игроков СКА. Горят желанием доказать, чтобы на них обратили внимание сильные клубы»

Теги Лада СКА Олег Браташ Сергей Черкас КХЛ Хоккей

Сергей Черкас прокомментировал лидерство «Лады» в Восточной конференции.

«Во-первых, в «Ладу» отправилось немало игроков СКА по обмену, если вы помните.

Во-вторых, когда команда приходит в КХЛ, все игроки горят желанием доказать, что они не просто так тут оказались. В том числе для того, чтобы на них обратили внимание сильные клубы.

В-третьих, в Тольятти созданы неплохие условия. Хороший дворец, руководство автомобильного завода команде помогает, сам город – с хоккейными традициями.

Ну и четвертый фактор успеха – тренер Олег Браташ. Он уже и в сборной успел поработать, и на разных тренерских позициях.

Я рад, что у него в Тольятти получается», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

5 комментариев

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Евгений Мешков
это как надо жозе ненавидеть, чтоб на первое место в конференции залезть
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ivan555navi
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Ответ heivani
Ненавидеть,...не думаете,что это слово неуместно по отношению к кому-либо,если человек не сделал ничего критически плохого для них? А если касается нашего брата-болельщика - тем более.Относятся к РР по разному, кто-то с уважением, кто-то с иронией,может иные с жалостью,возможно завидуют другие,..здесь уж в меру воспитания.Но ненавидеть,нет-нет,не думаю.
Это был ответ на комментарий про ненависть.
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heivani
Ответ ivan555navi
Никто из хоккейного мира РР не ненавидит. Наоборот, все профессионалы отзываются о нём положительно. И эти хоккеисты, если бы ненавидели, то не подписывали контракты со СКА. Все хоккеисты СКА и бывшие и нынешние говорят только в положительном аспекте.
Ненавидеть,...не думаете,что это слово неуместно по отношению к кому-либо,если человек не сделал ничего критически плохого для них? А если касается нашего брата-болельщика - тем более.Относятся к РР по разному, кто-то с уважением, кто-то с иронией,может иные с жалостью,возможно завидуют другие,..здесь уж в меру воспитания.Но ненавидеть,нет-нет,не думаю.
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heivani
Ответ ivan555navi
Это был ответ на комментарий про ненависть.
Понял,..👍
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