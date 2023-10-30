Андрей Николишин об «Авангарде»: «Оборона – полнейшее безобразие, удаления – дешевые, игра лидеров – безответственная. Минское «Динамо» еще 3-4 гола должно было забивать»

Теги Авангард Андрей Николишин Динамо Минск КХЛ Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Андрей Николишин назвал безобразной игру «Авангарда» в обороне.

Команда тренера Михаила Кравца уступила минскому «Динамо» (3:4) в матче чемпионата КХЛ.

«Как «Авангард» играет в обороне – это безобразие полнейшее. Абсолютно безответственно. Удаления дешевые, глупые.

Вели 2:0... Очень красивый гол нарисовали Ткачев и Буше. Потом Спунер здорово бросил, закрыли вратаря, шайба отскочила от Мартынова.

А дальше «Динамо» переигрывало. Везде они были быстрее, острее и еще должны были забивать три-четыре гола.

Безответственная игра лидеров, особенно первое звено, где Буше и Ткачев – они, по-моему, три гола и пропустили, причем они пропустили, играя в большинстве», – сказал Андрей Николишин, отец нападающего «Авангарда» Ивана Николишина.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ответ pavelrytov@icloud.com
Андрей, але! У тебя сын в команде играет, причем не за самые малые деньги, куда ты родной лезешь
А что, если сын играет нельзя правду сказать? Он ничего не выдумал. К сожалению все по делу.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Дьяконов
главное, ни с чем не поспорить
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОМСК РОССИЯ
Полностью согласен, позор просто
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий