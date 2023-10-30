Андрей Николишин об «Авангарде»: «Оборона – полнейшее безобразие, удаления – дешевые, игра лидеров – безответственная. Минское «Динамо» еще 3-4 гола должно было забивать»

Андрей Николишин назвал безобразной игру «Авангарда» в обороне.

Команда тренера Михаила Кравца уступила минскому «Динамо» (3:4) в матче чемпионата .

«Как « » играет в обороне – это безобразие полнейшее. Абсолютно безответственно. Удаления дешевые, глупые.

Вели 2:0... Очень красивый гол нарисовали Ткачев и Буше. Потом Спунер здорово бросил, закрыли вратаря, шайба отскочила от Мартынова.

А дальше « » переигрывало. Везде они были быстрее, острее и еще должны были забивать три-четыре гола.

Безответственная игра лидеров, особенно первое звено, где Буше и Ткачев – они, по-моему, три гола и пропустили, причем они пропустили, играя в большинстве», – сказал , отец нападающего «Авангарда» Ивана Николишина.