Братт с 2+1 против «Миннесоты», Луукконен с 1-м шатаутом в лиге, Деарне с 1-м голом – звезды дня в НХЛ
НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3).
Вторая звезда – вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен, сделавший первый шатаут в НХЛ в матче с «Колорадо» (4:0).
Третья звезда – 27-летний защитник «Эдмонтона» Винсент Деарне, забивший первый гол в лиге в матче с «Калгари» (5:2).
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