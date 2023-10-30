Братт с 2+1 против «Миннесоты», Луукконен с 1-м шатаутом в лиге, Деарне с 1-м голом – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3).

Вторая звезда – вратарь « » , сделавший первый шатаут в в матче с «Колорадо» (4:0).

Третья звезда – 27-летний защитник «Эдмонтона» Винсент Деарне, забивший первый гол в лиге в матче с «Калгари» (5:2).