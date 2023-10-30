Братт с 2+1 против «Миннесоты», Луукконен с 1-м шатаутом в лиге, Деарне с 1-м голом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Баффало Эдмонтон НХЛ Йеспер Братт Юкко-Пекка Луукконен Винсент Деарне Хоккей

НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3).

Вторая звезда – вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен, сделавший первый шатаут в НХЛ в матче с «Колорадо» (4:0).

Третья звезда – 27-летний защитник «Эдмонтона» Винсент Деарне, забивший первый гол в лиге в матче с «Калгари» (5:2).

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