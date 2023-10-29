Козырев о 4:2 с «Автомобилистом»: «Целостно сыграли, хорошо провели концовку. Вся команда играла на результат, помарок не было»

Теги Северсталь Автомобилист травмы Андрей Козырев КХЛ Даниил Вовченко Егор Степанов 2000 Хоккей

Андрей Козырев прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (4:2).

– Хорошая командная игра. Получилась командная победа. Целостно сыграли, хорошо провели концовку. Вся команда играла на результат, помарок не было. Двигаемся дальше.

– После череды домашних поражений насколько приятна была сегодняшняя победа?

– Мы каждый матч играем на победу. Конечно приятно победить дома. В целом, это придаст нам сил для дальнейших побед.

– В команде много травмированных. Есть ли решение данного вопроса?

– Безусловно, это накладывает отпечаток на нашу игру. К счастью, ребята сейчас восстанавливаются.

Вовченко сегодня принимал участие в ледовой тренировке. Егор Степанов тоже. Ребята постепенно возвращаются. Поэтому нам будет полегче, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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