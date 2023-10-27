Никитин о 4:3 с «Северсталью»: «Сами себе создали проблемы, затем героически их преодолевали. Пока идем таким путем»

Теги Локомотив Северсталь Игорь Никитин Сергей Андронов КХЛ Георгий Иванов Даниил Исаев Сергей Мурашов Даниил Бут Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Северстали» (4:3).

«Проблемы «Северсталь» нам создала, и мы сами себе создали эти проблемы. Затем героически их преодолевали. Пока идем таким путем.

Сами расслабились в третьем или соперник добавил? Палка о двух концах. Понятно, что сопернику нечего было терять. И мы в заблуждение сами себя ввели в конце второго периода. Но ничего нового не произошло. Задача – правильно на это реагировать.

Перевод Андронова к Иванову? Последние пять минут играли так, в три звена. Опытные ребята были на площадке. Стрессовая ситуация подразумевает наличие опыта. А опыт – он только практический, теоретический не считается.

Мы расслабились? Это человеческая психология, здесь вопрос реакции. Все мы имеем право делать ошибки, весь вопрос – как мы на них реагируем. Данька [Бут] после игры поблагодарил ребят, что помогли в этой ситуации.

Мы хотим видеть не только отрицательное, но и хорошее. Положительные эмоции добавляют серотонин, что позволяет восстанавливаться.

Дадут ли Мурашову шанс? Планировать мы, конечно, можем. Например, спад мы не планировали. Если бы мы четыре подряд выиграли, то, может, и попробовали бы. А Исаев ветеран что ли у нас, с бэкграундом каким-то? Он тоже должен расти. И расти он будет через такие игры, через мясорубку. Задача – сначала Исаева вырастить. А когда Исаев станет корифеем, тогда и Мурашову поможем», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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1 комментарий

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Rio de Janeiro
Никитин из этого костяка выжимает всё.Нужны усиления
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