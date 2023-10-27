Никитин о 4:3 с «Северсталью»: «Сами себе создали проблемы, затем героически их преодолевали. Пока идем таким путем»
Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Северстали» (4:3).
«Проблемы «Северсталь» нам создала, и мы сами себе создали эти проблемы. Затем героически их преодолевали. Пока идем таким путем.
Сами расслабились в третьем или соперник добавил? Палка о двух концах. Понятно, что сопернику нечего было терять. И мы в заблуждение сами себя ввели в конце второго периода. Но ничего нового не произошло. Задача – правильно на это реагировать.
Перевод Андронова к Иванову? Последние пять минут играли так, в три звена. Опытные ребята были на площадке. Стрессовая ситуация подразумевает наличие опыта. А опыт – он только практический, теоретический не считается.
Мы расслабились? Это человеческая психология, здесь вопрос реакции. Все мы имеем право делать ошибки, весь вопрос – как мы на них реагируем. Данька [Бут] после игры поблагодарил ребят, что помогли в этой ситуации.
Мы хотим видеть не только отрицательное, но и хорошее. Положительные эмоции добавляют серотонин, что позволяет восстанавливаться.
Дадут ли Мурашову шанс? Планировать мы, конечно, можем. Например, спад мы не планировали. Если бы мы четыре подряд выиграли, то, может, и попробовали бы. А Исаев ветеран что ли у нас, с бэкграундом каким-то? Он тоже должен расти. И расти он будет через такие игры, через мясорубку. Задача – сначала Исаева вырастить. А когда Исаев станет корифеем, тогда и Мурашову поможем», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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