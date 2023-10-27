Никитин о 4:3 с «Северсталью»: «Сами себе создали проблемы, затем героически их преодолевали. Пока идем таким путем»

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Северстали» (4:3).

«Проблемы « » нам создала, и мы сами себе создали эти проблемы. Затем героически их преодолевали. Пока идем таким путем.

Сами расслабились в третьем или соперник добавил? Палка о двух концах. Понятно, что сопернику нечего было терять. И мы в заблуждение сами себя ввели в конце второго периода. Но ничего нового не произошло. Задача – правильно на это реагировать.

Перевод Андронова к ? Последние пять минут играли так, в три звена. Опытные ребята были на площадке. Стрессовая ситуация подразумевает наличие опыта. А опыт – он только практический, теоретический не считается.

Мы расслабились? Это человеческая психология, здесь вопрос реакции. Все мы имеем право делать ошибки, весь вопрос – как мы на них реагируем. Данька [Бут] после игры поблагодарил ребят, что помогли в этой ситуации.

Мы хотим видеть не только отрицательное, но и хорошее. Положительные эмоции добавляют серотонин, что позволяет восстанавливаться.

Дадут ли шанс? Планировать мы, конечно, можем. Например, спад мы не планировали. Если бы мы четыре подряд выиграли, то, может, и попробовали бы. А Исаев ветеран что ли у нас, с бэкграундом каким-то? Он тоже должен расти. И расти он будет через такие игры, через мясорубку. Задача – сначала вырастить. А когда Исаев станет корифеем, тогда и Мурашову поможем», – сказал главный тренер « » Игорь Никитин.