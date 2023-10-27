Алексей Заварухин после 5:1 с «Металлургом»: «Три игры взяли у лидера Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли сердцем, порадовали болельщиков»

Теги Металлург Мг Трактор Алексей Заварухин КХЛ Никита Сошников Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (5:1).

«Хорошо сыграли, три игры взяли у Магнитогорска, а он сейчас лидер Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли правильно, сыграли сердцем, порадовали наших болельщиков.

Удалось решить вопросы с реализацией? Мы над этим тоже не прекращаем работать. Всегда говорим и показываем ребятам, какие моменты надо улучшать. Может быть, они нас услышали. В зоне атаки хорошие моменты создавали и могли еще забить. Над этим надо еще больше работать.

Сошников в центре играл? Он и в прошлом матче играл в центре. Мы уже тогда с Никитой переговорили, парень справляется, молодец. Этот состав совсем по-другому начал играть, создает моменты и львиную долю времени проводит в атаке», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey2517
Такой хоккей нам нужен!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ноздрачев
Молодцы, так держать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Гилясов
Большинство надо подтягивать!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Верим в команду!!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна
Красавцы даже сегодня некого ругать. Всех с хорошей победой. Дай бог чтобы все наладилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ведерников
Ответ Sergey2517
Такой хоккей нам нужен!
Даже заварухин по человечески дал интервью,душой! Сам не верит что получилось ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий