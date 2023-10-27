Алексей Заварухин после 5:1 с «Металлургом»: «Три игры взяли у лидера Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли сердцем, порадовали болельщиков»

Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (5:1).

«Хорошо сыграли, три игры взяли у Магнитогорска, а он сейчас лидер Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли правильно, сыграли сердцем, порадовали наших болельщиков.

Удалось решить вопросы с реализацией? Мы над этим тоже не прекращаем работать. Всегда говорим и показываем ребятам, какие моменты надо улучшать. Может быть, они нас услышали. В зоне атаки хорошие моменты создавали и могли еще забить. Над этим надо еще больше работать.

в центре играл? Он и в прошлом матче играл в центре. Мы уже тогда с Никитой переговорили, парень справляется, молодец. Этот состав совсем по-другому начал играть, создает моменты и львиную долю времени проводит в атаке», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .