Артамонов вышел на чистое 2-е место по очкам в истории КХЛ для игроков до 18 лет (13), обогнав Кузнецова и Ничушкина. Рекорд у Тарасенко – 28

Никита Артамонов вышел на чистое 2-е место по очкам в КХЛ для игроков до 18 лет.

Нападающий « » набрал 4 очка (2+2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).

В 22 матчах в дебютном сезоне в лиге у 17-летнего стало 13 (4+9) баллов.

Он вышел на чистое 2-е место в истории лиги по очкам для игроков в возрасте до 18 лет.

Игрок нижегородцев обошел (9 очков до 18 лет, 6+3) и (9, 3+6). Рекорд удерживает (28 очков, 17+11).

Отметим, что Артамонову исполнится 18 лет 17 ноября. «Торпедо» до этого дня проведет еще 8 матчей.

17-летний форвард «Торпедо» Артамонов набрал 4 (2+2) очка в игре с «Автомобилистом». Он побил рекорд Мичкова по очкам за матч КХЛ для игроков до 18