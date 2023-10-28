Артамонов вышел на чистое 2-е место по очкам в истории КХЛ для игроков до 18 лет (13), обогнав Кузнецова и Ничушкина. Рекорд у Тарасенко – 28

Теги Торпедо рейтинги КХЛ Евгений Кузнецов Владимир Тарасенко Валерий Ничушкин Никита Артамонов Хоккей

Никита Артамонов вышел на чистое 2-е место по очкам в КХЛ для игроков до 18 лет.

Нападающий «Торпедо» набрал 4 очка (2+2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).

В 22 матчах в дебютном сезоне в лиге у 17-летнего Артамонова стало 13 (4+9) баллов. 

Он вышел на чистое 2-е место в истории лиги по очкам для игроков в возрасте до 18 лет. 

Игрок нижегородцев обошел Валерия Ничушкина (9 очков до 18 лет, 6+3) и Евгения Кузнецова (9, 3+6). Рекорд удерживает Владимир Тарасенко (28 очков, 17+11).

Отметим, что Артамонову исполнится 18 лет 17 ноября. «Торпедо» до этого дня проведет еще 8 матчей. 

17-летний форвард «Торпедо» Артамонов набрал 4 (2+2) очка в игре с «Автомобилистом». Он побил рекорд Мичкова по очкам за матч КХЛ для игроков до 18

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3 комментария

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ZlomSpb
у Тарасенко какая запредельная старта конечно
+5
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+5
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цэсемьэр
выглядит конечно впечатляюще, но не показательно.
все вышеперечисленные игроки обретали свою звездность в более сбалансированных системах, страшно подумать какую результативность они могли бы показывать в хоккее Ларионова.
+2
0
+2
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Матроскин52
Главное это желание Никиты играть в тот хоккей, который приносит ему удовольствие! Парни играют с улыбками на лицах! Никита в матче с Авто успевал везде, да и химия в этом звене намечается великолепная! А статистика у этого парня будет отличная!
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