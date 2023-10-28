Артамонов вышел на чистое 2-е место по очкам в истории КХЛ для игроков до 18 лет (13), обогнав Кузнецова и Ничушкина. Рекорд у Тарасенко – 28
Никита Артамонов вышел на чистое 2-е место по очкам в КХЛ для игроков до 18 лет.
Нападающий «Торпедо» набрал 4 очка (2+2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).
В 22 матчах в дебютном сезоне в лиге у 17-летнего Артамонова стало 13 (4+9) баллов.
Он вышел на чистое 2-е место в истории лиги по очкам для игроков в возрасте до 18 лет.
Игрок нижегородцев обошел Валерия Ничушкина (9 очков до 18 лет, 6+3) и Евгения Кузнецова (9, 3+6). Рекорд удерживает Владимир Тарасенко (28 очков, 17+11).
Отметим, что Артамонову исполнится 18 лет 17 ноября. «Торпедо» до этого дня проведет еще 8 матчей.
17-летний форвард «Торпедо» Артамонов набрал 4 (2+2) очка в игре с «Автомобилистом». Он побил рекорд Мичкова по очкам за матч КХЛ для игроков до 18
все вышеперечисленные игроки обретали свою звездность в более сбалансированных системах, страшно подумать какую результативность они могли бы показывать в хоккее Ларионова.