НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Вашингтон» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Калгари» сыграют на открытом воздухе

«Колорадо» сыграет с «Баффало» на выезде в регулярном чемпионате НХЛ.

« » примет « », « » и « » сыграют на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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