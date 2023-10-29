НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Вашингтон» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Калгари» сыграют на открытом воздухе

Теги результаты матчей Нью-Джерси Баффало Вашингтон Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Хоккей

«Колорадо» сыграет с «Баффало» на выезде в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Калгари» сыграют на открытом воздухе в рамках «Классики наследия». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Колорадо
Дата проведения
29 октября, 20.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Миннесота
Дата проведения
30 октября, 00.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Сан-Хосе
Дата проведения
30 октября, 00.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Калгари
Дата проведения
30 октября, 02.00, «The Brick Field at Commonwealth Stadium»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев

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Егор Ковынёв
Накидать акулам полную авоську, Сане хет-трик 🔥
+6
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+3
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Пятая гайка Леброна
А вот и первая победа Сан-Хосе подъехала

Сeктaнты Саши Осечкина - самые отбитые на Спортсе, даже у домохозяек из фигурки не так жестко крышу снoсит по своим кумирам
+3
-3
0
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Пинающий Достоинства
Не, ну 0+0 как обычно…(нет)
0
0
0
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Пинающий Достоинства
Не, ну 0+0 как обычно…(нет)
0
0
0
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k.vlad
За Овечкина, за Кузнецова, за Тома Вилсона... за Россию!!!)))
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k.vlad
Просто пошутил, поболею за кэпсов
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