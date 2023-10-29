НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Вашингтон» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Калгари» сыграют на открытом воздухе
«Колорадо» сыграет с «Баффало» на выезде в регулярном чемпионате НХЛ.
«Вашингтон» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Калгари» сыграют на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 20.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 00.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 00.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «The Brick Field at Commonwealth Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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