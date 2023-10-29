НХЛ накажет «Оттаву» за срыв обмена Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» в 2022 году (Sportsnet)

Теги Оттава Анахайм Евгений Дадонов НХЛ Вегас Эллиотт Фридман Хоккей

НХЛ планирует наказать «Оттаву» за ситуацию со срывом обмена Евгения Дадонова.

Перед дедлайном в сезоне-2021/22 «Голден Найтс» обменяли Дадонова в «Анахайм». 

НХЛ заблокировала трейд из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.

Летом 2021 года Дадонов перешел из «Оттавы» в «Вегас» в результате обмена. В его контракте имелся пункт об ограничении на обмен – стоп-лист из 10 команд. 

У «Вегаса» сложилось впечатление, что российский нападающий не предоставил «Оттаве» этот список в нужный срок, что позволяло клубу обменять его куда угодно. Оказалось, что это не так. «Анахайм» был в стоп-листе Дадонова, поэтому сделка была отменена. 

«Я думаю, что в ближайшие несколько дней НХЛ объявит о каком-то наказании для «Сенаторс» за эту ситуацию. Я думаю, мы получим четкое объяснение того, что произошло и почему «Вегас» был не виноват», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

Дадонов покинул «Вегас» вскоре после несостоявшегося обмена – перед сезоном-2022/23 клуб обменял его в «Монреаль». Сейчас нападающий выступает за «Даллас». 

5 комментариев

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Why always me?!
Могли бы ещё несколько лет подождать.
+5
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Фёдор Кузнецов
Вегас должен быть благодарен за тот срыв обмена, Дадонов их после этого чуть в плей-офф не вывел
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Shaiba Bash
Вовремя
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Экстерминатус
Ответ Фёдор Кузнецов
Вегас должен быть благодарен за тот срыв обмена, Дадонов их после этого чуть в плей-офф не вывел
А то, что до дедлайна явно не играл на свой кэпхит - фигня☻️
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