НХЛ накажет «Оттаву» за срыв обмена Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» в 2022 году (Sportsnet)
НХЛ планирует наказать «Оттаву» за ситуацию со срывом обмена Евгения Дадонова.
Перед дедлайном в сезоне-2021/22 «Голден Найтс» обменяли Дадонова в «Анахайм».
НХЛ заблокировала трейд из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.
Летом 2021 года Дадонов перешел из «Оттавы» в «Вегас» в результате обмена. В его контракте имелся пункт об ограничении на обмен – стоп-лист из 10 команд.
У «Вегаса» сложилось впечатление, что российский нападающий не предоставил «Оттаве» этот список в нужный срок, что позволяло клубу обменять его куда угодно. Оказалось, что это не так. «Анахайм» был в стоп-листе Дадонова, поэтому сделка была отменена.
«Я думаю, что в ближайшие несколько дней НХЛ объявит о каком-то наказании для «Сенаторс» за эту ситуацию. Я думаю, мы получим четкое объяснение того, что произошло и почему «Вегас» был не виноват», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Дадонов покинул «Вегас» вскоре после несостоявшегося обмена – перед сезоном-2022/23 клуб обменял его в «Монреаль». Сейчас нападающий выступает за «Даллас».
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