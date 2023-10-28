Андрей Гаврилов: «Кочетков хардкорно напоминает лучшие годы Хекстолла. Он тоже может бросить и забить гол, подраться»

Теги Каролина НХЛ Андрей Гаврилов Рон Хекстолл Петр Кочетков Хоккей

Андрей Гаврилов считает, что вратарь Петр Кочетков раскрылся в НХЛ.

«Мне очень нравится, как играет Петя Кочетков. В Континентальной хоккейной лиге у него не очень складывалось, но как уехал за океан, он прибавил. Не то чтобы он терялся, просто в струю не попадал здесь.

В НХЛ он раскрылся, играет очень зрелищно, на него народ ходит. Он мне чем-то хардкорно напоминает лучшие годы Хекстолла. Кочетков тоже может бросить и забить гол, подраться.

За ним интересно наблюдать, но сейчас у него нет постоянной практики. В «Каролине» дают сыграть всем вратарям. Они между тремя голкиперами разрываются, и он, как самый молодой, между ними балансирует.

Скоро кого-то уберут из старших вратарей, либо Петю обменяют. Я его лично не знаю, но знаю людей, кто с ним работал. Рассказывают, как он поменялся: питание, тренировки на земле. Он с грамотным специалистом работал. Он многое сделал, чтобы стать лучше», – сказал бывший голкипер «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий