«Каролина» отправила Кочеткова в АХЛ. Вратарь пропустил 8 шайб в 2 матчах

«Каролина» вернула Петра Кочеткова в АХЛ.

24-летний российский голкипер переведен в состав « », фарм-клуба «Тампы» в .

провел два матча за «Каролину» в нынешнем сезоне , проиграв обе встречи.

Голкипер пропустил восемь шайб, отразив 37 из 45 бросков в играх против «Сиэтла» и «Колорадо».

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