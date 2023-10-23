«Каролина» отправила Кочеткова в АХЛ. Вратарь пропустил 8 шайб в 2 матчах

Теги Каролина НХЛ АХЛ Сиракьюз Петр Кочетков Хоккей

«Каролина» вернула Петра Кочеткова в АХЛ.

24-летний российский голкипер переведен в состав «Сиракьюза», фарм-клуба «Тампы» в АХЛ.

Петр Кочетков провел два матча за «Каролину» в нынешнем сезоне НХЛ, проиграв обе встречи.

Голкипер пропустил восемь шайб, отразив 37 из 45 бросков в играх против «Сиэтла» и «Колорадо».

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8 комментариев

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Serge Vendino
У трёх вратарей Каролины сейчас шикарная статистика: процент отраженных 81.82, 82.22 и 85.48) Кочетков в серединке, а Андерсен - безоговорочно первый номер, только травмирован опять.
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+9
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Сергей Комарков
Ответ Александр Невский
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Да, все, теперь нападающим будет пробовать
+8
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йозе марино
чем он хуже, Андерсен и Раанта опять сломаются к плей офф и опять ему тащить, может дать уже в сезоне ему поиграть нормально и подойти с норм вратарем к плей офф..
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Пинающий Достоинства
Там защита уровня Вашингтона играет …
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amurseff03
До 30 лет решили в фарме держать? Рабство не отменили?
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Костя Кот
Ответ Александр Невский
Будет смотреть на ЛГБТ
успокойся, саня, на тебя он смотреть не будет)
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