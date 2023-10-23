«Каролина» отправила Кочеткова в АХЛ. Вратарь пропустил 8 шайб в 2 матчах
«Каролина» вернула Петра Кочеткова в АХЛ.
24-летний российский голкипер переведен в состав «Сиракьюза», фарм-клуба «Тампы» в АХЛ.
Петр Кочетков провел два матча за «Каролину» в нынешнем сезоне НХЛ, проиграв обе встречи.
Голкипер пропустил восемь шайб, отразив 37 из 45 бросков в играх против «Сиэтла» и «Колорадо».
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