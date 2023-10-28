«Авангард» может обменять Абросимова. У защитника 1 балл и «минус 3» в 16 матчах
Роман Абросимов может покинуть «Авангард».
Клуб ищет варианты обмена защитника на рынке, об этом сообщил Metaratings.
29-летний хоккеист набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 3» в 16 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:05.
Также в этом сезоне игрок провел две драки – против Люка Джонсона в матче против «Металлурга» и против Евгения Тимкина в игре с «Салаватом Юлаевым».
В межсезонье Роман Абросимов перешел в «Авангард» из «Витязя».
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