«Авангард» может обменять Абросимова. У защитника 1 балл и «минус 3» в 16 матчах

Роман Абросимов может покинуть «Авангард».

Клуб ищет варианты обмена защитника на рынке, об этом сообщил Metaratings.

29-летний хоккеист набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 3» в 16 матчах текущего Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 14:05.

Также в этом сезоне игрок провел две драки – против Люка Джонсона в матче против «Металлурга» и против Евгения Тимкина в игре с «Салаватом Юлаевым».

В межсезонье перешел в « » из «Витязя».