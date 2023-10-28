«Авангард» может обменять Абросимова. У защитника 1 балл и «минус 3» в 16 матчах

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Роман Абросимов Хоккей

Роман Абросимов может покинуть «Авангард».

Клуб ищет варианты обмена защитника на рынке, об этом сообщил Metaratings.

29-летний хоккеист набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 3» в 16 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:05.

Также в этом сезоне игрок провел две драки – против Люка Джонсона в матче против «Металлурга» и против Евгения Тимкина в игре с «Салаватом Юлаевым».

В межсезонье Роман Абросимов перешел в «Авангард» из «Витязя».

11 комментариев

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pavelrytov@icloud.com
В Омске кто-то из отпуска вышел сегодня? 3 трансфера на выход за день)
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Алексей Тарлыков
Без защитников играть будем?
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Roman Schmidt
Киселя и Абросимова в Северсталь на Давыдова
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Dr Gonzo
Омск решил всех казанцев разом слить?))
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Ыжык
Ответ pavelrytov@icloud.com
В Омске кто-то из отпуска вышел сегодня? 3 трансфера на выход за день)
Там завтра сушинский будет автографы раздавать. Ой не просто так он в Омск приехал.
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Roman Schmidt
В первую очередь Киселя на мороз бы
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barsik94
Валиуллин, даже не думай
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Мандалай
Омск сливает всех.
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Домингес Казань
Чистяков и Абросимов взамен Жафярова
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мик джагер
Ответ Dr Gonzo
Омск решил всех казанцев разом слить?))
он же в Казани играл раньше
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Домингес Казань
Ответ мик джагер
он же в Казани играл раньше
он воспитанник Ак Барса а не просто играл
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