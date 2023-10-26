Браташ о победе над «Северсталью»: «Нашим ребятам хватило сил на неполный первый период. Потом мы просто отбивались»

Теги Северсталь Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ подвел итоги матча с «Северсталью» (4:3 Б).

«Нашим ребятам сегодня хватило сил на неполный первый период. Потом мы просто – все это видели – отбивались. Играла практически только «Северсталь», а нам ничего не оставалось, кроме как пытаться сохранить добытое в первом периоде.

Если игру поделить на отрезки, то пока были свежие, пока были силы, я могу похвалить свою команду. Выполнили все установки. Создавали моменты и реализовывали их. Потом уже не было сил справляться с соперником.

«Северсталь» хороша в атаке. Тем более что у них было четыре дня отдыха. Мы очень много физических и моральных сил отдали в игре с «Динамо».

Что делали при 3:3? Поменяли установку по своей зоне в перерыве перед третьим периодом. Игра показала, что это сработало. Мы продержались», – сказал главный тренер «Лады».

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1 комментарий

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alklimov2018
Я вот не понимаю, из каждого утюга мы слышим про Ларионова. Да, "Торпедо" - это в принципе тренерская команда.
Но почему молчат о работе Браташа? "Лада" - целиком тренерская команда. Рабочая, дисциплинированная. Да, для обывателя ее хоккей не самый интересный, но Браташ именно отталкивается от состава.
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