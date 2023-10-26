Козырев о поражении от «Лады»: «Начало было за соперником. Потом мы переломили ход матча, но уступили по буллитам»

Теги Северсталь Лада Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев подвел итоги матча с «Ладой» (3:4 Б).

«Сегодня мы играли с хорошо организованной командой. Начало было за соперником. Потом мы переломили ход матча, но, увы, уступили по буллитам.

Связаны ли голы в первом периоде с пятью днями отдыха? Нет, не связаны. Просто мы играли не по заданию, потом мы подкорректировали. Почему не забили при 3:3? Здорово сыграл вратарь соперника», – сказал главный тренер «Северстали».

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2 комментария

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pizzatcarizza
Ответ alklimov2018
Честного говоря, пока совершенно непонятно в какой хоккей пытается играть Козырев. Сначала пытаются нудно и непродуктивно развить атаку из своей зоны, потом устают и просто вкидывают в чужую и борются. Причем, интереснее смотрятся как раз во второй половине игры, когда на фоне усталости начинается меньше возни в своей зоне, что и подтверждает статистика.
Вообще его хоккей очень интенсивный, из-за этого проблемы с физикой могут быть у игроков, поэтому упрощается игра в какие-то отрезки и команда проседает. Команда в целом смотрится отлично,но результат пока не очень. Да и запад сейчас очень конкурентный, в прошлом году такого не было
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alklimov2018
Честного говоря, пока совершенно непонятно в какой хоккей пытается играть Козырев.
Сначала пытаются нудно и непродуктивно развить атаку из своей зоны, потом устают и просто вкидывают в чужую и борются.
Причем, интереснее смотрятся как раз во второй половине игры, когда на фоне усталости начинается меньше возни в своей зоне, что и подтверждает статистика.
0
0
0
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