Козырев о поражении от «Лады»: «Начало было за соперником. Потом мы переломили ход матча, но уступили по буллитам»
Андрей Козырев подвел итоги матча с «Ладой» (3:4 Б).
«Сегодня мы играли с хорошо организованной командой. Начало было за соперником. Потом мы переломили ход матча, но, увы, уступили по буллитам.
Связаны ли голы в первом периоде с пятью днями отдыха? Нет, не связаны. Просто мы играли не по заданию, потом мы подкорректировали. Почему не забили при 3:3? Здорово сыграл вратарь соперника», – сказал главный тренер «Северстали».
Сначала пытаются нудно и непродуктивно развить атаку из своей зоны, потом устают и просто вкидывают в чужую и борются.
Причем, интереснее смотрятся как раз во второй половине игры, когда на фоне усталости начинается меньше возни в своей зоне, что и подтверждает статистика.