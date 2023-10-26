Козырев о поражении от «Лады»: «Начало было за соперником. Потом мы переломили ход матча, но уступили по буллитам»

Андрей Козырев подвел итоги матча с «Ладой» (3:4 Б).

«Сегодня мы играли с хорошо организованной командой. Начало было за соперником. Потом мы переломили ход матча, но, увы, уступили по буллитам.

Связаны ли голы в первом периоде с пятью днями отдыха? Нет, не связаны. Просто мы играли не по заданию, потом мы подкорректировали. Почему не забили при 3:3? Здорово сыграл вратарь соперника», – сказал главный тренер « ».