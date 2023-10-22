Макдэвид не доиграл матч против «Виннипега» из-за травмы

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Коннор Макдэвид не доиграл матч против «Виннипега» (2:3 ОТ).

Нападающий «Эдмонтона» пропустил последние 4 минуты 20 секунд основного времени и оставался на скамейке «Ойлерс» в овертайме.

Сообщается, что форвард держался за левый бок, когда был на льду. За 20:48 игрового времени он сделал 2 передачи.

Перед овертаймом Макдэвид выходил на лед.

«Я еще не заходил туда [в раздевалку], но я уверен, что завтра у нас будет какая-то информация. Во время игры мне показалось, что это скорее мышечное повреждение. Посмотрим. 

Столкновение с Моррисси в первом периоде? Нет, я думаю, это скорее из-за того, что произошло, когда он бежал по льду [в третьем периоде], он почувствовал, что что-то не так. Так это выглядело со скамейки запасных. Но я еще не пересматривал этот момент», – сказал тренер «Ойлерс» Джей Вудкрофт.

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11 комментариев

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Сергей Носков
Ответ Дмитрий Травницкий
надеюсь ничего серьёзного. Без него Эдмонтону будет трудно.
эдмонтону и с ним нелегко, ха-ха.
+23
-4
+19
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Дмитрий Травницкий
надеюсь ничего серьёзного. Без него Эдмонтону будет трудно.
+9
-1
+8
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Radik_2.0
Ответ copti_san
Короче явно не сезон ни Эдмонтона, ни Макдэвида, можно начинать готовиться к следующему
провидец
+3
-1
+2
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Мистер Кафель
Здоровья.
+4
-3
+1
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Nuteruoli
Ответ hhlg
Воу воу, 70 бы выбить на фоне этого, хотя о чем я, тут и 40 будет за счастье, АХАХ)
Твоему Александру Мерседесову хотя бы 72 раза в створ за сезон бросить, а чтобы забросить нужно ждать пустые ворота
+8
-7
+1
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copti_san
Короче явно не сезон ни Эдмонтона, ни Макдэвида, можно начинать готовиться к следующему
+3
-3
0
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hhlg
Ответ Nuteruoli
Твоему Александру Мерседесову хотя бы 72 раза в створ за сезон бросить, а чтобы забросить нужно ждать пустые ворота
Если б ты понимал почему я так пишу, то не горел бы так сильно. Речь о том, что нельзя делать выводы по первым играм ;)
+2
-2
0
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Мандалай
Ответ Сергей Носков
эдмонтону и с ним нелегко, ха-ха.
А без него вообще кирдык.
0
0
0
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Мандалай
Ответ ivany4
без него хоть в командный хоккей сыграють
Как сказал классик: "Ну и?" "Сыграли?"
0
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