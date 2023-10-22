Макдэвид не доиграл матч против «Виннипега» из-за травмы

Коннор Макдэвид не доиграл матч против «Виннипега» (2:3 ОТ).

Нападающий « » пропустил последние 4 минуты 20 секунд основного времени и оставался на скамейке «Ойлерс» в овертайме.

Сообщается, что форвард держался за левый бок, когда был на льду. За 20:48 игрового времени он сделал 2 передачи.

Перед овертаймом выходил на лед.

«Я еще не заходил туда [в раздевалку], но я уверен, что завтра у нас будет какая-то информация. Во время игры мне показалось, что это скорее мышечное повреждение. Посмотрим.

Столкновение с Моррисси в первом периоде? Нет, я думаю, это скорее из-за того, что произошло, когда он бежал по льду [в третьем периоде], он почувствовал, что что-то не так. Так это выглядело со скамейки запасных. Но я еще не пересматривал этот момент», – сказал тренер «Ойлерс» .