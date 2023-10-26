Константин Глазачев: «Из-за чудовищного календаря хоккеисты не могут выйти на уровень. Издевательство, так нельзя. Не вижу развития КХЛ – аншлагов в Москве почти нет»
Константин Глазачев раскритиковал календарь КХЛ.
«То, что сейчас происходит, – это издевательство над ребятами. Так нельзя.
Мы раньше говорили, что сложно летать на тройной выезд – а посмотрите, что происходит сейчас. Тройной выезд нынче за счастье.
Команды играют через день, игроки просто не успевают восстанавливаться. Отсюда травмы, осложнения. Даже «Торпедо» со своим суператакующим стилем за последние две игры не сумело забросить ни одной шайбы…
За свою карьеру я поиграл во многих клубах, в том числе на Дальнем Востоке, и отлично знаю, что такое «жить в самолете».
Те, кто играет в Хабаровске или Владивостоке, больше времени проводят в воздухе, чем на земле. Поверьте, это очень непросто.
Думаю, что если спросить любого игрока или тренера, довольных нынешним календарем нет.
То играешь серию матчей через день, то потом чуть ли не неделя паузы. Во многих командах собраны хорошие ребята, но они не могут выйти на свой уровень – и все это из-за чудовищного календаря.
Уровень лиги страдает. Многие говорят, что раньше КХЛ была намного сильнее, к нам приезжали настоящие звезды.
Взять того же Яромира Ягра. Кто к нам едет сейчас? Лично я никакого развития КХЛ не вижу.
Не случайно же зрителей на трибунах стало меньше. В Москве аншлагов практически не бывает», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Константин Глазачев.
. А в Москве нет аншлагов , потому, что многие работают до 18 часов, пробки , расстояния. Да и билеты стоят не 500 рублей. Некоторые работают и до 21 часа. В Москве вообще жизнь не заканчивается. Можно в два часа ночи на Тверской в пробку попасть. Да и ситуация сейчас другая , чтобы к нам ехали.
Костя, давай развивай мысль дальше и не делай непонимающий вид почему сейчас не приезжают. Очевидно же, что не из-за длинных перёлётов и кривого календаря.
НХЛ сезон: 10 октября – 18 апреля – 82 игры - все нормально, можно еще пару матчей добавить...
Резюме - зажрались конкретно господа "Глазачевы"
В Москве 20 миллионов человек это больше чем на всём урале где куча команд а в москве ты хочешь 1 как в райцентре череповце или тольятти что ли ???!!!!!!!!
И разговор был что не могут… а оказывается могут )
Сейчас покупал билеты на игры Спартака с ЦСКА и Торпедо, билетов почти нет, только верхний ярус немного. Но и те закончатся быстро
Да, иногда ходим, но это целый план надо разработать и с работы уйти на час-полтора раньше, что успеть к самому началу.
В Мытищи 25 минут ? 😂
Это в 3 ночи наверное, с воскресенья на понедельник
А то дороже чем на Ходынке ))
Метро нет, но тут до Планерной 3 км )