Константин Глазачев: «Из-за чудовищного календаря хоккеисты не могут выйти на уровень. Издевательство, так нельзя. Не вижу развития КХЛ – аншлагов в Москве почти нет»

Теги ЦСКА СКА Торпедо Константин Глазачев КХЛ календарь Чемпионат.com Хоккей

Константин Глазачев раскритиковал календарь КХЛ.

«То, что сейчас происходит, – это издевательство над ребятами. Так нельзя.

Мы раньше говорили, что сложно летать на тройной выезд – а посмотрите, что происходит сейчас. Тройной выезд нынче за счастье.

Команды играют через день, игроки просто не успевают восстанавливаться. Отсюда травмы, осложнения. Даже «Торпедо» со своим суператакующим стилем за последние две игры не сумело забросить ни одной шайбы…

За свою карьеру я поиграл во многих клубах, в том числе на Дальнем Востоке, и отлично знаю, что такое «жить в самолете».

Те, кто играет в Хабаровске или Владивостоке, больше времени проводят в воздухе, чем на земле. Поверьте, это очень непросто.

Думаю, что если спросить любого игрока или тренера, довольных нынешним календарем нет.

То играешь серию матчей через день, то потом чуть ли не неделя паузы. Во многих командах собраны хорошие ребята, но они не могут выйти на свой уровень – и все это из-за чудовищного календаря.

Уровень лиги страдает. Многие говорят, что раньше КХЛ была намного сильнее, к нам приезжали настоящие звезды.

Взять того же Яромира Ягра. Кто к нам едет сейчас? Лично я никакого развития КХЛ не вижу.

Не случайно же зрителей на трибунах стало меньше. В Москве аншлагов практически не бывает», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Константин Глазачев.

45 комментариев

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Ra_Mi
Те, кто на уровне — у них какой-то другой календарь?
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+30
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Machine Head
Заказной вброс Глазычева. Когда в СКА играли Афиногенов , Яшин , Каспарайтис и куча звезд НХЛ тоже также летали. Не гони пургу товарищ
. А в Москве нет аншлагов , потому, что многие работают до 18 часов, пробки , расстояния. Да и билеты стоят не 500 рублей. Некоторые работают и до 21 часа. В Москве вообще жизнь не заканчивается. Можно в два часа ночи на Тверской в пробку попасть. Да и ситуация сейчас другая , чтобы к нам ехали.
+23
-1
+22
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R Air
"к нам приезжали настоящие звезды."

Костя, давай развивай мысль дальше и не делай непонимающий вид почему сейчас не приезжают. Очевидно же, что не из-за длинных перёлётов и кривого календаря.
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+15
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mitos
Глазычев не видит. Уже смешно.
+16
-2
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Sergey Smolensky
Ответ R Air
"к нам приезжали настоящие звезды." Костя, давай развивай мысль дальше и не делай непонимающий вид почему сейчас не приезжают. Очевидно же, что не из-за длинных перёлётов и кривого календаря.
Да и приезжали, по сути, во время локаута в НХЛ. А так, только редкие исключения типо Ягра приезжали.
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Dorff
КХЛ сезон: 1 сентября – 26 февраля – 68 матчей - все жалуются
НХЛ сезон: 10 октября – 18 апреля – 82 игры - все нормально, можно еще пару матчей добавить...

Резюме - зажрались конкретно господа "Глазачевы"
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shickana
А не нужно в Москве столько команд, очевидно же. Вот когда КХЛ вдруг, как в сказке, начнет жить по рыночным законам, тогда и станет все на свои места, а выживут те, кто реально интересен публике. Но это будет возможно только в другой стране, в которой не придется жить ни тебе и не мне)
+19
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catcher69
Ответ shickana
А не нужно в Москве столько команд, очевидно же. Вот когда КХЛ вдруг, как в сказке, начнет жить по рыночным законам, тогда и станет все на свои места, а выживут те, кто реально интересен публике. Но это будет возможно только в другой стране, в которой не придется жить ни тебе и не мне)
что ты несёшь ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В Москве 20 миллионов человек это больше чем на всём урале где куча команд а в москве ты хочешь 1 как в райцентре череповце или тольятти что ли ???!!!!!!!!
+12
-6
+6
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Shaiba Bash
Московские клубы не работают с болельщиками. Другим городам календарь не мешает собирать хорошую посещаемость
+11
-5
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serg215
Одна известная команда с Очень известным «тренером», болтается на шестом месте. Вот и пошёл разгон про календарь, лёд и т.п. через своих прихлебателей.
+7
-2
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Ми Ша
Раньше доллар был по тридцать и уровень жизни радовал, народ деньги тратил на развлечения.Контракты в КХЛ и НХЛ были сопоставимы,поэтому и «звёзды» играли в России.
+6
-3
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Михаил Опякин
А что, Аншлаг Регины Дубовицкой в Москве не даёт концерты?
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Vladimir Vladimirovich
Ответ catcher69
что ты несёшь ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В Москве 20 миллионов человек это больше чем на всём урале где куча команд а в москве ты хочешь 1 как в райцентре череповце или тольятти что ли ???!!!!!!!!
сколько из них мигрантов? 😆 Я не Москвич, но добраться до арену тоже надо и многи может просто не хотят ехать по 2 часа, не все же любители хоккея живут возле арены в 5 минутах ходьбы.
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Pitbulbest
Ответ serg215
Одна известная команда с Очень известным «тренером», болтается на шестом месте. Вот и пошёл разгон про календарь, лёд и т.п. через своих прихлебателей.
Так и до Ромы тренеры других команд говорили про календарь.
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Владимир
Ответ Shumi-jr
С Торпедо тоже дерби ? И разговор был что не могут… а оказывается могут )
Молодцы, молодцы!!) Если честно, то я только ЗА, когда полные трибуны... Потому что видно, что люди любят хоккей!! И это очень радует!) Удачи Вам в ближайших матчах!!)
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Stephan1991
Это кто?
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Shumi-jr
Ответ Владимир
Это дерби!!! Тем более Спартак на ходу сейчас!!
С Торпедо тоже дерби ?
И разговор был что не могут… а оказывается могут )
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Цзю Константина
Ответ Shaiba Bash
Московские клубы не работают с болельщиками. Другим городам календарь не мешает собирать хорошую посещаемость
другим городам не мешают собирать аншлаги то, что там нет других спортивных альтернатив такого уровня
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Aviator92
Ответ Machine Head
Заказной вброс Глазычева. Когда в СКА играли Афиногенов , Яшин , Каспарайтис и куча звезд НХЛ тоже также летали. Не гони пургу товарищ . А в Москве нет аншлагов , потому, что многие работают до 18 часов, пробки , расстояния. Да и билеты стоят не 500 рублей. Некоторые работают и до 21 часа. В Москве вообще жизнь не заканчивается. Можно в два часа ночи на Тверской в пробку попасть. Да и ситуация сейчас другая , чтобы к нам ехали.
А в новогодние праздники (когда можно спокойно сходить на хоккей) у Спартака ни одной домашней игры четвертый год подряд
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Владимир
Ответ Machine Head
Заказной вброс Глазычева. Когда в СКА играли Афиногенов , Яшин , Каспарайтис и куча звезд НХЛ тоже также летали. Не гони пургу товарищ . А в Москве нет аншлагов , потому, что многие работают до 18 часов, пробки , расстояния. Да и билеты стоят не 500 рублей. Некоторые работают и до 21 часа. В Москве вообще жизнь не заканчивается. Можно в два часа ночи на Тверской в пробку попасть. Да и ситуация сейчас другая , чтобы к нам ехали.
Полностью согласен!!! Вообще не понимаю, почему он начал аншлаги по Москве мерить... Там три команд ы играют, плюс Подмосковье!!! Пусть лучше посмотрит заполняемость в Сибири, на Урале... Дальнем Востоке!!! Нашёл с кем сравнивать...
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catcher69
Ответ Shumi-jr
Вы шутите ? ) Куркино один из лучших районов Москвы и находится в удобной близости от Ходынки. Просто транспортная ситуация не самая простая вечерами в Москве. Ехать с других концов Москвы намного дольше
по мне куркино это не москва чисто гпографически это химки ...я имел в виду гортранспорт...у вас там метро выкопали или еще нет?
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Владимир
Ответ serg215
Одна известная команда с Очень известным «тренером», болтается на шестом месте. Вот и пошёл разгон про календарь, лёд и т.п. через своих прихлебателей.
Точно!!!!)
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Shumi-jr
Ответ Владимир
Так на Урале полный стадион собирается, а в Москве двадцать миллионов не могут ни одного аншлага собрать!!! Вот и вся разница!!!
Могут
Сейчас покупал билеты на игры Спартака с ЦСКА и Торпедо, билетов почти нет, только верхний ярус немного. Но и те закончатся быстро
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Shumi-jr
Ответ catcher69
мильёнов 5 наверное ))) сейчас добираться стало удобнее намного цска прямо у мцк находится до меги от станции метро 5 мин. на динамо так же...в мытищах арена в центре города от метро без пробок можно за 20-25 минут доехать...)))) так что дело в качестве продукта и расценок на него тоже...)))
Я живу не далеко вроде по меркам Москвы, в Куркино. В будний день минимум 1,5 часа. Билеты на двоих с сыном, за ворота 2 200 руб.
Да, иногда ходим, но это целый план надо разработать и с работы уйти на час-полтора раньше, что успеть к самому началу.
В Мытищи 25 минут ? 😂
Это в 3 ночи наверное, с воскресенья на понедельник
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Shumi-jr
Ответ catcher69
по мне куркино это не москва чисто гпографически это химки ...я имел в виду гортранспорт...у вас там метро выкопали или еще нет?
))) Вот если бы цены на квартиры были ещё Химкинские ))
А то дороже чем на Ходынке ))
Метро нет, но тут до Планерной 3 км )
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