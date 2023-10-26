Черкас про «великолепную пятерку вратарей» в СКА: «Утрировать не надо, Серебряков – основной. В клубе серьезная конкуренция»

Теги СКА Сергей Черкас КХЛ Никита Серебряков Павел Мойсевич Хоккей

Сергей Черкас поделился мнением о вратарях СКА.

– Не много ли вратарей в СКА? Говорят, что нужен один основной и хороший дублер.

– Ну это стечение обстоятельств. Я думаю, основной вратарь – Серебряков. Просто ему дают набрать форму.

Он не так часто играл в этом сезоне за «Адмирал», видимо, это связано с тем, что готовился его переход в СКА.

В армейском клубе сейчас серьезная конкуренция на вратарской позиции.

Не так плохо, когда «поднимают» из системы клуба молодого голкипера, ему доверяют – это говорит о том, что все правильно работает.

Не думаю, что Мойсевича вызвали с бухты-барахты. Наставники вратарей, работающие в системе СКА, дают рекомендации тренерскому штабу главной команды. Те проверяют голкипера в деле.

– В песне поется: «Великолепная пятерка и вратарь», а в СКА – великолепная пятерка вратарей?

– Так утрировать тоже не надо. СКА ищет вратаря давно. В моем понимании, клуб его нашел.

Не думаю, что в плей-офф будет играть так же много голкиперов, как в чемпионате.

Сейчас, наверное, больше смотрят на то, кто будет сменщиком Серебрякова, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

8 комментариев

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Machine Head
Черкас , тебе ли не знать , что Мойсевич пришел готовым воротчиком из Беларуси, а не из вашей системы в которой вы его будете мариновать.
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diadiasasha59
Ответ Dragon10
Матсон будет основным, когда вернётся в строй, или придётся его расторгать. А остальная пятёрка будет на подхвате, шансы Плешкова чуть выше, наверное
Плешков уже зазнался.А Серебряков что-то не очень впечатляет.
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Фёдор Кузнецов
У СКА сейчас основные Плешков, Серебряков и травмированный Матсонн,никого же не уживляла тройка Галкин Бобков, Матсонн в Автомобилисте или
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Pitbulbest
Ответ Dragon10
Матсон будет основным, когда вернётся в строй, или придётся его расторгать. А остальная пятёрка будет на подхвате, шансы Плешкова чуть выше, наверное
Мне почему-то кажется, что с Матсоном будут прощаться. Серебрякова и Плешкова вполне достаточно.
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Pitbulbest
Ответ diadiasasha59
Плешков уже зазнался.А Серебряков что-то не очень впечатляет.
Серебряков ещё разыграется. До ПО должен выйти на пик формы.
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Сергей Омиго
Ответ Pitbulbest
Мне почему-то кажется, что с Матсоном будут прощаться. Серебрякова и Плешкова вполне достаточно.
матсона в сочи,а третьяка на усиление в ска
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Dragon10
Ответ Machine Head
Черкас , тебе ли не знать , что Мойсевич пришел готовым воротчиком из Беларуси, а не из вашей системы в которой вы его будете мариновать.
Это Вы зачем так про воспитанника клуба?)))
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