Якушев о низких рейтингах хоккея: «Показывают футбол – без слез смотреть невозможно: 0:0, ходят пешком. В хоккее даже в матче аутсайдеров – драйв, энергия»

Теги премьер-лига Россия телевидение КХЛ Александр Якушев Чемпионат.com Хоккей

Александр Якушев считает, что нужно больше показывать хоккей на телевидении.

«Раньше хоккей показывали больше? Про какие матчи говорит Роман Ротенберг? Он говорит не про времена Суперлиги, а про времена СССР.

Раньше по ведущим каналам страны показывали матчи внутреннего чемпионата: ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Химика», «Трактора».

Не говоря уже про игры сборных и матчи наших клубов с клубами НХЛ. Хоккей постоянно был по телевизору. Мы – а потом наши дети – на этом росли.

Низкие рейтинги? Так редко показывают, поэтому и низкие рейтинги. Чем больше будут показывать, тем больше народ будет следить.

Больше показывают футбол, но его иногда без слез смотреть невозможно. 0:0, ходят пешком.

А в хоккее даже в матче середняков и аутсайдеров драйв, энергия, борьба, стычки. Намного интереснее.

Чем больше мы будем показывать наш хоккей, тем больше он будет интересен новой аудитории, будет больше развития. Это же очевидно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

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97 комментариев

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Антиглор17
Ну так не смотри, а мы будем. И ваш хоккей большей части болельщиков нахрен не упал!
+119
-21
+98
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korablev
Откуда эта тема вообще взялась? Спрашивают известных /менее известных спортсменов прошлого / настоящего из других видов спорта про футбол - мол, там много денег, а вот в вашем виде мало. Что вы об этом думаете?

Что тот скажет? Что он был бы счастлив, если бы в легкой атлетике / лыжах / плаванье были бы такие же деньги? А что он ещё должен сказать?

Никто из них не готов признать, что футбол популярнее в 1000 раз, что там лучше развит менеджмент и маркетинг, вся инфраструктура в целом, что Фифа умудрилась сохранить управление всем мировым футболом в отличие от федераций всех других игровых видов спорта и тд и тп.

Спрашивайте их про гольф. Там ещё больше отдельные спортсмены получают вообще не пойми за что.
+64
-2
+62
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Spartakus1984
Хоккей как и футбол на любителя,просто любителей футбола больше,вот и всё.
+61
-3
+58
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savik-A.M.
Ответ цэсемьэр
не смотрю российский футбол со времён чемпионства ЦСКА в Кубке УЕФА. не думаю что, что-то важное пропустил😁
держи нас в курсе
+27
-3
+24
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Spaten
Ответ несахар
я вот в последнее время стал приходить к мысли, что просмотр футбола и хоккея в жизни мужчины переоценен. некоторые ведь каждый тур смотрят. даже не знаю, что это. старею что ли? всё больше ощущения, что жаль тратить время на просмотр матча. в принципе ничего нового и свежего уже не увидишь. больше хочется думать о вечном.
Экономия времени на просмотр футбола- первый шаг к фигурному катанию))
+23
-1
+22
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Onion
Судя по количеству наездов на футбол, халявного бабла в росспорте все меньше)
+24
-2
+22
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трович
"Низкие рейтинги? Так редко показывают, поэтому и низкие рейтинги."

Мало перловку любят? Так это потому, что редко едят, надо чаще!
+20
0
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несахар
я вот в последнее время стал приходить к мысли, что просмотр футбола и хоккея в жизни мужчины переоценен.
некоторые ведь каждый тур смотрят.
даже не знаю, что это.
старею что ли?
всё больше ощущения, что жаль тратить время на просмотр матча.
в принципе ничего нового и свежего уже не увидишь.
больше хочется думать о вечном.
+25
-10
+15
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propusk
Мне лично смотреть хоккей тупо сложнее: маленькая шайба, которую плохо видно с телефона/планшета.
+17
-2
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дурной сходненский гребист
две явных проблемы кхл это раздутый чемпионат, зачем 68 ненужных матчей у каждой команды ? и ска, почему беспределят, кого хотят забирают, или наоборот сплавляют в сочи. зрителей это бесит. никто не хочет это смотреть
+14
-5
+9
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An Kr
Ответ Mi4eL
вообще ничего.
серьезно? кубок уефа Зенита, супереубок Зенита, бронзу Евро 2008, 1/4 ЧМ 2018. У многих стран в европе такое хотя бы есть?
+10
-3
+7
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Myach
Хоккей не так интересен, потому что регулярный чемпионат ничего практически не решает. Плейофф хорошо смотрят
+8
-1
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uchiyamada
Ответ несахар
я вот в последнее время стал приходить к мысли, что просмотр футбола и хоккея в жизни мужчины переоценен. некоторые ведь каждый тур смотрят. даже не знаю, что это. старею что ли? всё больше ощущения, что жаль тратить время на просмотр матча. в принципе ничего нового и свежего уже не увидишь. больше хочется думать о вечном.
>>в принципе ничего нового и свежего уже не увидишь.

в определенном возрасте так уже можно говорить про всё, не только про футбол. Что ж теперь делать?
+7
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Давай Так
Ответ Spartakus1984
Хоккей как и футбол на любителя,просто любителей футбола больше,вот и всё.
На редкость адекватный комментарий. Даже плюсану.
+5
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nikitosdaipoltos
вчера, Авангард - СЮ 1-0
пару дней назад, Торпедо - СЮ 0-1, АК барс - Авангард 1-1
Нефтехимик - Трактор 2-1
пару недель назад Северсталь - Динамо 0-0
+6
-1
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Jim Korbett
Ответ дурной сходненский гребист
две явных проблемы кхл это раздутый чемпионат, зачем 68 ненужных матчей у каждой команды ? и ска, почему беспределят, кого хотят забирают, или наоборот сплавляют в сочи. зрителей это бесит. никто не хочет это смотреть
Я бы и футбол не смотрел бы, если бы там был такой формат, что есть 100500 матчей, которые ничего не решают.
+4
0
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waleri
В те времена не показывали ни европейские топ лиги, ни еврокубки в таком объеме (только матчи советских команд). Да и вообще спорт и кино были едва ли не единственным зрелищем в отсутствие интернета. К примеру, даже финальные игры чемпионата по баскетболу ЦСКА - Жальгирис (Каунас) собирали огромную ТВ аудиторию. А новогодние серии хоккейного противостояния с клубами НХЛ это было долгожданное событие!!!
Сегодня ни хоккей, ни тем более баскетбол такой роли в обществе не играют, это надо просто принять. Особенно в конфигурации нынешних реалий.
+4
0
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Forza Juve
Как же заедали эти любители какея...
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Фёдор Кузнецов
Я иногда удивляюсь тому, что показывют от матч ТВ, вместо Зенит-Крылья был женский волейбол, вместо топ матчей КХЛ бокс, бильярд или мини-футбол, я всё понимаю надо разные спорты показывать, но не до такой же степени
+6
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Helge
ну и много этот хоккей смотрят по тв? я вот не смотрю кхл и не собираюсь
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Georgii Neverov
Младшему и среднему поколению даже неизвестно что существует такой канал как матч тв, а вы хотите что бы они смотрели кхл или рфпл.
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юра георгиевский
Ответ Spartakus1984
Хоккей как и футбол на любителя,просто любителей футбола больше,вот и всё.
В советские времена /СССР/ даже выходила популярная газета «Футбол - хоккей», которая быстро раскупалась в киосках, и там всегда было больше материала про футбол, а уж летом печатали только один футбол, хоккей начинался в середине сентября и название газеты начиналось с футбола, то есть сначала футбол, а потом уж хоккей.
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Фёдор Кузнецов
Ответ юра георгиевский
Показывать женский волейбол — это конечно жесть, это как издевательство над болельщиками футбола в циничной форме.
Ладно был бы условн матч Факел-Балтика, тогда ещё как то можно понять, но матч за промежуточное 2 место не показать это преступление, такие игры всегда надо транслировать по матчу
+3
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юра георгиевский
Ответ Фёдор Кузнецов
Ладно был бы условн матч Факел-Балтика, тогда ещё как то можно понять, но матч за промежуточное 2 место не показать это преступление, такие игры всегда надо транслировать по матчу
Конечно. Это матч двух лидеров РПЛ, уж этот матч точно бы поднял рейтинг просмотров на Матч ТВ в десять раз, чем ненужный никому женский волейбол.
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nikitosdaipoltos
Ответ Max Sinulin
Хоккей незрелищный вид спорта, как и баскетбол. Футбол дает простор для творчества - много пространства, много игроков. А хоккей - чистая атлетика - кто кого в борт сильнее впечатает
Баскетбол-то не зрелищный?)
+2
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