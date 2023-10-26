Якушев о низких рейтингах хоккея: «Показывают футбол – без слез смотреть невозможно: 0:0, ходят пешком. В хоккее даже в матче аутсайдеров – драйв, энергия»
Александр Якушев считает, что нужно больше показывать хоккей на телевидении.
«Раньше хоккей показывали больше? Про какие матчи говорит Роман Ротенберг? Он говорит не про времена Суперлиги, а про времена СССР.
Раньше по ведущим каналам страны показывали матчи внутреннего чемпионата: ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Химика», «Трактора».
Не говоря уже про игры сборных и матчи наших клубов с клубами НХЛ. Хоккей постоянно был по телевизору. Мы – а потом наши дети – на этом росли.
Низкие рейтинги? Так редко показывают, поэтому и низкие рейтинги. Чем больше будут показывать, тем больше народ будет следить.
Больше показывают футбол, но его иногда без слез смотреть невозможно. 0:0, ходят пешком.
А в хоккее даже в матче середняков и аутсайдеров драйв, энергия, борьба, стычки. Намного интереснее.
Чем больше мы будем показывать наш хоккей, тем больше он будет интересен новой аудитории, будет больше развития. Это же очевидно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
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Что тот скажет? Что он был бы счастлив, если бы в легкой атлетике / лыжах / плаванье были бы такие же деньги? А что он ещё должен сказать?
Никто из них не готов признать, что футбол популярнее в 1000 раз, что там лучше развит менеджмент и маркетинг, вся инфраструктура в целом, что Фифа умудрилась сохранить управление всем мировым футболом в отличие от федераций всех других игровых видов спорта и тд и тп.
Спрашивайте их про гольф. Там ещё больше отдельные спортсмены получают вообще не пойми за что.
Мало перловку любят? Так это потому, что редко едят, надо чаще!
некоторые ведь каждый тур смотрят.
даже не знаю, что это.
старею что ли?
всё больше ощущения, что жаль тратить время на просмотр матча.
в принципе ничего нового и свежего уже не увидишь.
больше хочется думать о вечном.
в определенном возрасте так уже можно говорить про всё, не только про футбол. Что ж теперь делать?
пару дней назад, Торпедо - СЮ 0-1, АК барс - Авангард 1-1
Нефтехимик - Трактор 2-1
пару недель назад Северсталь - Динамо 0-0
Сегодня ни хоккей, ни тем более баскетбол такой роли в обществе не играют, это надо просто принять. Особенно в конфигурации нынешних реалий.