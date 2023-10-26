Якушев о низких рейтингах хоккея: «Показывают футбол – без слез смотреть невозможно: 0:0, ходят пешком. В хоккее даже в матче аутсайдеров – драйв, энергия»

Александр Якушев считает, что нужно больше показывать хоккей на телевидении.

«Раньше хоккей показывали больше? Про какие матчи говорит Роман Ротенберг? Он говорит не про времена Суперлиги, а про времена СССР.

Раньше по ведущим каналам страны показывали матчи внутреннего чемпионата: ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Химика», «Трактора».

Не говоря уже про игры сборных и матчи наших клубов с клубами НХЛ. Хоккей постоянно был по телевизору. Мы – а потом наши дети – на этом росли.

Низкие рейтинги? Так редко показывают, поэтому и низкие рейтинги. Чем больше будут показывать, тем больше народ будет следить.

Больше показывают футбол, но его иногда без слез смотреть невозможно. 0:0, ходят пешком.

А в хоккее даже в матче середняков и аутсайдеров драйв, энергия, борьба, стычки. Намного интереснее.

Чем больше мы будем показывать наш хоккей, тем больше он будет интересен новой аудитории, будет больше развития. Это же очевидно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

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