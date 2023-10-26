Терещенко о словах Ротенберга про календарь: «Тренеры так неудачи прикрывают. Ни для кого календарь не будет идеальным»

Теги СКА Алексей Терещенко КХЛ Роман Ротенберг календарь Хоккей

Алексей Терещенко оценил высказывания тренеров КХЛ про календарь игр.

– Наставник СКА, да и многие его коллеги, жалуется на сложный календарь в этом сезоне. Но я не заметил каких-то кардинальных отличий от прошлых лет.

– Думаю, что так тренеры больше свои неудачи прикрывают. Есть, конечно, какие-то нестыковки, когда проводишь часть матчей на выезде.

Но это уже вопросы к тем людям в лиге, которые составляют расписание.

В любом случае ни для кого календарь не будет идеальным. Кто-то на что-то будет жаловаться.

– Так и происходит.

– Не стоит этого делать. Есть трудности по восстановлению.

Но все через это проходят и как-то играют. Это и есть работа всего тренерского штаба, и специалиста по физподготовке, и медперсонала.

Питание, фармакология – все очень важно.

Необходимо поддерживать физическое и эмоциональное состояние. Требуются большие усилия, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

5 комментариев

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Lanc
Подольстился - назвал Рому тренером.
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Machine Head
Назовите фамилии тренеров , кто еще , кроме Ротенберга жаловался на расписание. Не припомню таких. А знаете почему ? Потому, что все тренеры хоккейные люди со своей игровой историей и для них любая ситуация с расписанием или как с чем-либо не нова , как и лед и перелеты и прочее.
+6
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Владимир
А вообще-то всё правильно сказал...
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chelmakkol
Не ну календарь в этом году реально дурацкий. Был же в прошлом сезоне нормальный. Зачем было менять? Непонятно.
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