Терещенко о словах Ротенберга про календарь: «Тренеры так неудачи прикрывают. Ни для кого календарь не будет идеальным»
Алексей Терещенко оценил высказывания тренеров КХЛ про календарь игр.
– Наставник СКА, да и многие его коллеги, жалуется на сложный календарь в этом сезоне. Но я не заметил каких-то кардинальных отличий от прошлых лет.
– Думаю, что так тренеры больше свои неудачи прикрывают. Есть, конечно, какие-то нестыковки, когда проводишь часть матчей на выезде.
Но это уже вопросы к тем людям в лиге, которые составляют расписание.
В любом случае ни для кого календарь не будет идеальным. Кто-то на что-то будет жаловаться.
– Так и происходит.
– Не стоит этого делать. Есть трудности по восстановлению.
Но все через это проходят и как-то играют. Это и есть работа всего тренерского штаба, и специалиста по физподготовке, и медперсонала.
Питание, фармакология – все очень важно.
Необходимо поддерживать физическое и эмоциональное состояние. Требуются большие усилия, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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