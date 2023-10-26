Терещенко о словах Ротенберга про календарь: «Тренеры так неудачи прикрывают. Ни для кого календарь не будет идеальным»

Алексей Терещенко оценил высказывания тренеров КХЛ про календарь игр.

– Наставник СКА, да и многие его коллеги, жалуется на сложный календарь в этом сезоне. Но я не заметил каких-то кардинальных отличий от прошлых лет.

– Думаю, что так тренеры больше свои неудачи прикрывают. Есть, конечно, какие-то нестыковки, когда проводишь часть матчей на выезде.

Но это уже вопросы к тем людям в лиге, которые составляют расписание.

В любом случае ни для кого календарь не будет идеальным. Кто-то на что-то будет жаловаться.

– Так и происходит.

– Не стоит этого делать. Есть трудности по восстановлению.

Но все через это проходят и как-то играют. Это и есть работа всего тренерского штаба, и специалиста по физподготовке, и медперсонала.

Питание, фармакология – все очень важно.

Необходимо поддерживать физическое и эмоциональное состояние. Требуются большие усилия, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.