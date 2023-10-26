«Северсталь» будет сотрудничать с областным училищем искусств и художественных ремесел

Теги Северсталь КХЛ Николай Канаков Хоккей

«Северсталь» объявила о сотрудничестве с областным училищем искусств.

«Хоккей как вид искусства.

Можно ли соединить такие разные вещи, как искусство и хоккей? Конечно можно!  

С этого сезона хоккейная «Северсталь» будет сотрудничать с череповецким областным училищем искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина. Об этом было объявлено на встрече Николая Канакова, директора ХК «Северсталь», и Светланы Бобровой, директора училища искусств.  

Студенты училища будут проходить стажировку в нашем клубе. Желаем ребятам удачи в достижении новых профессиональных высот», – говорится в сообщении череповецкого клуба.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий