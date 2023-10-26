«Северсталь» будет сотрудничать с областным училищем искусств и художественных ремесел

«Северсталь» объявила о сотрудничестве с областным училищем искусств.

«Хоккей как вид искусства.

Можно ли соединить такие разные вещи, как искусство и хоккей? Конечно можно!

С этого сезона хоккейная «Северсталь» будет сотрудничать с череповецким областным училищем искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина. Об этом было объявлено на встрече Николая Канакова, директора ХК «Северсталь», и Светланы Бобровой, директора училища искусств.

Студенты училища будут проходить стажировку в нашем клубе. Желаем ребятам удачи в достижении новых профессиональных высот», – говорится в сообщении череповецкого клуба.