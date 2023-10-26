Подколзин показал фото из больницы после травмы в матче АХЛ: «Все хорошо»
Василий Подколзин опубликовал фото из больницы.
Российский хоккеист сообщил, что чувствует себя хорошо после травмы, полученной в матче АХЛ.
В третьем периоде игры фарм‑клуба «Ванкувера» с «Колорадо Иглс» (5:2) против Подколзина был применен силовой прием у борта. Россиянин упал на верхнюю часть тела, после чего его унесли на носилках.
«Все хорошо, не беспокойтесь», – подписал Подколзин фото из больницы.
Фото: инстаграм Василия Подколзина
Но история показывает, что больших очков от него ждать не приходится, боттом, энерджи-лайн, меньшинство - если он сможет на такую роль настроиться, тогда возможно закрепится в НХЛ. Но пока пусть выздоравливает.