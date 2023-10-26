Подколзин показал фото из больницы после травмы в матче АХЛ: «Все хорошо»

Теги травмы Ванкувер фото Василий Подколзин Эбботсфорд Колорадо Иглс Хоккей

Василий Подколзин опубликовал фото из больницы.

Российский хоккеист сообщил, что чувствует себя хорошо после травмы, полученной в матче АХЛ.

В третьем периоде игры фарм‑клуба «Ванкувера» с «Колорадо Иглс» (5:2) против Подколзина был применен силовой прием у борта. Россиянин упал на верхнюю часть тела, после чего его унесли на носилках.

«Все хорошо, не беспокойтесь», – подписал Подколзин фото из больницы. 

Фото: инстаграм Василия Подколзина

9 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Yutarasov
Здоровья, и дальше закрепиться в основе Ванкувера. Надеюсь о КХЛ не думает..
Без шансов. Не тянет он НХЛ.
+8
-4
+4
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Стальной Цуккини 5х5
Ответ Сергей Орлов
Без шансов. Не тянет он НХЛ.
Ну, раз сам Сергей Орлов так сказал, то тогда конечно, лучше Васе всё бросить и вернуться. Это же как приговор.
+7
-3
+4
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Yutarasov
Здоровья, и дальше закрепиться в основе Ванкувера. Надеюсь о КХЛ не думает..
+4
-1
+3
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baytygan
какие надежды подавал...
+1
-1
0
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Kaiki
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Если бы вам было плевать, вы бы не зашли в эту новость, и не оставили свой безапелляционный комментарий. Чем Василий хуже Студнички? Не имеет ли он потенциал заиграть как Ди Джузеппе? Хотелось бы услышать мнение знающего человека по этим вопросам.
Вася еще с юниорок всегда оставлял у меня впечатление, что его статистика должна быть намного лучше, чем она есть. Ну в юниорах я его в основном только за сборную видел, и там он был очень заметен. За клуб, когда иногда его смотрел, тоже всегда старателен, заметен, но и там со статой не так все гладко было. То же самое и в НХЛ. В АХЛ вроде вот налаживаться начало и тут его так нокаутировали.
Но история показывает, что больших очков от него ждать не приходится, боттом, энерджи-лайн, меньшинство - если он сможет на такую роль настроиться, тогда возможно закрепится в НХЛ. Но пока пусть выздоравливает.
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Стальной Цуккини 5х5
Ответ Kaiki
Вася еще с юниорок всегда оставлял у меня впечатление, что его статистика должна быть намного лучше, чем она есть. Ну в юниорах я его в основном только за сборную видел, и там он был очень заметен. За клуб, когда иногда его смотрел, тоже всегда старателен, заметен, но и там со статой не так все гладко было. То же самое и в НХЛ. В АХЛ вроде вот налаживаться начало и тут его так нокаутировали. Но история показывает, что больших очков от него ждать не приходится, боттом, энерджи-лайн, меньшинство - если он сможет на такую роль настроиться, тогда возможно закрепится в НХЛ. Но пока пусть выздоравливает.
Вы написали ровно то, что я и имел в виду, приводя в пример двух других игроков Ванкувера. Это был больше риторический вопрос, ибо насчет компетентности товарища Орлова у меня есть большие сомнения.
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