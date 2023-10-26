Светлов о том, что «Куньлунь» не выигрывает 22 матча в основное время: «Нужно обратить внимание на предсезонку. Без функционального фундамента в КХЛ ничего не выиграешь»

Сергей Светлов высказался о спаде «Куньлуня» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У « » было десять поражений подряд.

– Это классическая история команды, которая на свежести зашла в чемпионат и начала с трех побед. После этого «Куньлунь» в основное время не выигрывает уже 22 матча.

На мой взгляд, по составу «Куньлунь» не слабее дальневосточных клубов, «Витязя» или даже «Северстали». Плюс к тому на команду не давят ни лимит на легионеров, ни жесткая логистика, ведь она базируется в Подмосковье, а значит, немного летает.

Тем не менее команда постоянно имеет проблемы именно во вторых и особенно в третьих периодах. Тут нужно обратить внимание на предсезонную подготовку, на объем летней работы. КХЛ – жесткая лига, без функционального фундамента в ней ничего не выиграешь, – сказал экс-тренер клубов .