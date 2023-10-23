Беспалов о жизни в Ницце: «В первой квартире обнаружились тараканы, однажды поймал клопа. Город загажен, надо ходить аккуратно, поскольку можно наступить на фекалии животных»

Вратарь «Ниццы» Никита Беспалов рассказал о жизни во Франции.

«Клуб нам предоставил квартиру, от которой 15 минут пешком до моря и столько же времени пешком до дворца. Мы приехали сюда на машине, ей не пользуемся, оставили ее на парковке у арены.

Тут почти все жители ездят на велосипедах, а мы, видимо, более ленивы и передвигаемся на самокатах. На них можно доехать за семь минут как до арены, так и до моря в спокойном режиме.

По достопримечательностям: с одной стороны море, с другой – горы, фонтаны, детские площадки, парки. Для семьи тут очень комфортная жизнь.

Цены? Можем много куда сходить, были бы деньги, и Ницца в этом плане дорогой город. В плане продуктов в магазинах цены стандартные, но если ты идешь куда-то в ресторан, то, скажем, бокал пива стоит от 10 евро. В клубе не такие большие зарплаты, чтобы можно было позволить ходить каждый день по ресторанам.

Проблемы? Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа. Вообще, город тут загажен, надо ходить аккуратно, смотреть под ноги, поскольку можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навел бы тут порядок», – сказал бывший вратарь «Спартака» .

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