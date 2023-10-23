Беспалов о жизни в Ницце: «В первой квартире обнаружились тараканы, однажды поймал клопа. Город загажен, надо ходить аккуратно, поскольку можно наступить на фекалии животных»

Теги Никита Беспалов высшая лига Франция ТАСС Хоккей

Вратарь «Ниццы» Никита Беспалов рассказал о жизни во Франции.

«Клуб нам предоставил квартиру, от которой 15 минут пешком до моря и столько же времени пешком до дворца. Мы приехали сюда на машине, ей не пользуемся, оставили ее на парковке у арены.

Тут почти все жители ездят на велосипедах, а мы, видимо, более ленивы и передвигаемся на самокатах. На них можно доехать за семь минут как до арены, так и до моря в спокойном режиме.

По достопримечательностям: с одной стороны море, с другой – горы, фонтаны, детские площадки, парки. Для семьи тут очень комфортная жизнь.

Цены? Можем много куда сходить, были бы деньги, и Ницца в этом плане дорогой город. В плане продуктов в магазинах цены стандартные, но если ты идешь куда-то в ресторан, то, скажем, бокал пива стоит от 10 евро. В клубе не такие большие зарплаты, чтобы можно было позволить ходить каждый день по ресторанам.

Проблемы? Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа. Вообще, город тут загажен, надо ходить аккуратно, смотреть под ноги, поскольку можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навел бы тут порядок», – сказал бывший вратарь «Спартака» Никита Беспалов.

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6 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Никита мы помним тебя. Удачи!!!
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Krk
Ну хоть не в человечьи...
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Alex1104
Да уж про рестораны Лазурного берега было совсем недавно много всего сказано.
Надо же, оказывается не только наши собачники не убирают за питомцами. А рассказывали...
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Alexey Catalonsky
Ответ Магомед Саид Амирханов
Никита мы помним тебя. Удачи!!!
Хороший был у них тандем с Гудачеком!
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Александр Невский
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Ну а что ты хочешь это же Европа фикалии клопы тараканы беженцы с Украины .
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369
Никита альтруист. Из шикарного московского пентхауса поперся в этот французский клоповник)
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