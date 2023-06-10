Беспалов продолжит карьеру во Франции. Экс-вратарь «Спартака» перешел в «Ниццу»

Теги Спартак переходы чемпионат Словакии Андрей Рычагов Никита Беспалов высшая лига Франция Хоккей

Экс-вратарь «Спартака» Никита Беспалов продолжит карьеру во Франции.

35-летний голкипер заключил контракт с «Ниццей» на один сезон. Клуб выступает в элитном дивизионе.

В двух предыдущих сезонах Беспалов играл в чемпионате Словакии за «Прешов». 

В 27 матчах минувшего регулярного чемпионата пропускал 3,40 шайбы в среднем за игру при 91,7% отраженных бросков. 

В России Беспалов выступал за «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак». Всего в КХЛ провел 177 матчей, в Кубке Гагарина – 12.

Отметим, что в мае состав «Ниццы» также пополнил 40-летний российский форвард Андрей Рычагов, отыгравший 11 сезонов в ВХЛ (472 матча, 275 очков, 93+182). 

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