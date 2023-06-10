Беспалов продолжит карьеру во Франции. Экс-вратарь «Спартака» перешел в «Ниццу»
Экс-вратарь «Спартака» Никита Беспалов продолжит карьеру во Франции.
35-летний голкипер заключил контракт с «Ниццей» на один сезон. Клуб выступает в элитном дивизионе.
В двух предыдущих сезонах Беспалов играл в чемпионате Словакии за «Прешов».
В 27 матчах минувшего регулярного чемпионата пропускал 3,40 шайбы в среднем за игру при 91,7% отраженных бросков.
В России Беспалов выступал за «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак». Всего в КХЛ провел 177 матчей, в Кубке Гагарина – 12.
Отметим, что в мае состав «Ниццы» также пополнил 40-летний российский форвард Андрей Рычагов, отыгравший 11 сезонов в ВХЛ (472 матча, 275 очков, 93+182).
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