«Бостон» выиграл 5 матчей подряд со старта сезона. Это лучший результат клуба с сезона-1937/38

Теги Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» выиграл 5-й матч подряд со старта сезона-2023/24.

Команда тренера Джима Монтгомери обыграла «Анахайм» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это лучший результат «Бостона» в первых 5 матчах с сезона-1937/38, когда у клуба было 6 побед в 6 играх.

«Брюинс» с 10 очками после 5 игр делят второе место в таблице НХЛ с «Колорадо» и «Детройтом». Лидирует «Вегас» с 12 баллами в 6 матчах.

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5 комментариев

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paha
Все мы помним прошлогоднюю регулярку , и прошлогодний ПО Бостона
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Дима Миронов
да как у них получается 2 первых центра ушли,сколько лет топ 10 драфта не выбирают
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Bartez1986
вылетят в 1/8 от СКА
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цэсемьэр
т.е. в прошлом рекордном сезоне они ещё и проиграть на старте успели?😁
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e1ther - e1ther
Ответ paha
Все мы помним прошлогоднюю регулярку , и прошлогодний ПО Бостона
а ещё мы помним,ойлерс,прошлых сезонов)а тут без Берча,с мышонком и Пастой,снова на коне)вот ,где система)
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