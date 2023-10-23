«Бостон» выиграл 5 матчей подряд со старта сезона. Это лучший результат клуба с сезона-1937/38

«Бостон» выиграл 5-й матч подряд со старта сезона-2023/24.

Команда тренера обыграла «Анахайм» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это лучший результат « » в первых 5 матчах с сезона-1937/38, когда у клуба было 6 побед в 6 играх.

«Брюинс» с 10 очками после 5 игр делят второе место в таблице с «Колорадо» и «Детройтом». Лидирует «Вегас» с 12 баллами в 6 матчах.