Дебринкет возглавил гонку снайперов НХЛ с 8 голами в 6 играх. Кучеров, Мэттьюс, Райнхарт и Босер – ближайшие преследователи

Теги рейтинги Детройт НХЛ Никита Кучеров Сэм Райнхарт Дилан Ларкин Остон Мэттьюс Алекс Дебринкет Брок Босер Хоккей

Алекс Дебринкет стал лидером гонки снайперов НХЛ.

Форвард «Детройта» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Калгари» (6:2).

Всего в 6 играх текущего сезона на его счету 12 (8+4) баллов.

Он лидирует в гонке лучших снайперов НХЛ в нынешнем сезоне с 8 голами. Ближайшими преследователями Алекса Дебринкета являются Никита Кучеров (6 голов, «Тампа»), Сэм Райнхарт (6 голов, «Флорида»), Брок Босер (6 голов, «Ванкувер») и Остон Мэттьюс (6 голов, «Торонто»).

Дебринкет также возглавил гонку бомбардиров НХЛ. На втором месте идет нападающий «Детройта» Дилан Ларкин (11 очков).

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3 комментария

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Кефтеме
После 2х хет триков подряд Остон(овка) подсдулся
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dvs-66
Машина!
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Кино Музыка
С таким ростом и весом долго не полидирует. Но пока впечатляет.
0
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