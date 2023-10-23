Дебринкет возглавил гонку снайперов НХЛ с 8 голами в 6 играх. Кучеров, Мэттьюс, Райнхарт и Босер – ближайшие преследователи
Алекс Дебринкет стал лидером гонки снайперов НХЛ.
Форвард «Детройта» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Калгари» (6:2).
Всего в 6 играх текущего сезона на его счету 12 (8+4) баллов.
Он лидирует в гонке лучших снайперов НХЛ в нынешнем сезоне с 8 голами. Ближайшими преследователями Алекса Дебринкета являются Никита Кучеров (6 голов, «Тампа»), Сэм Райнхарт (6 голов, «Флорида»), Брок Босер (6 голов, «Ванкувер») и Остон Мэттьюс (6 голов, «Торонто»).
Дебринкет также возглавил гонку бомбардиров НХЛ. На втором месте идет нападающий «Детройта» Дилан Ларкин (11 очков).
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