Защитник «Спартака» Савиков о 4:3 с «Адмиралом»: «Мы прибавляем как коллектив. После таких побед на следующие игры выходим уверенными»

Теги Спартак КХЛ Адмирал Егор Савиков Хоккей

Защитник «Спартака» Егор Савиков подвел итоги матча с «Адмиралом» (4:3).

«Игра была тяжелой. Особенно трудно начинать после 0:2. Видимо, не проснулись, потому что игра была для нас ранней – в 10 часов по московскому времени. Но хорошо, что выиграли.

Победы всегда прибавляют уверенность, а когда добываешь их за счет характера, общих командных действий и воли, как сегодня после 0:2, то это много значит для всех нас. Мы прибавляем как коллектив, нужно сохранить это на будущие матчи. После таких побед на следующие игры мы выходим уверенными», – сказал Савиков.

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