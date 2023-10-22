Михаил Глухов: «Ничего лучше Казани нет – были в разных городах и странах. Но не все ведут себя культурно – люди порыбачили, накидали мусора, бутылок, как алкаши»

Михаил Глухов поделился мнением о Казани.

– Михаил Сергачев недавно рассказывал, что проходил обучающие курсы, чтобы быть готовым к концу карьеры. У вас есть желание открыть для себя новое направление?

– Да, мне тоже это интересно. Хотелось бы выучить английский язык.

Иногда приезжаю за границу и чувствую себя дураком. Могу сказать «привет», «как дела», заказать что-то, но не более.

Не считаю себя глупым, стараюсь не раскидываться деньгами. По мере возможности вкладываюсь в акции.

– У вас сейчас жилье в Казани, дети здесь растут. Можно ли вас считать уже казанцем?

– Нам с семьей очень нравится город. Много где были, в разных городах и странах, но лучше Казани ничего нет.

Природа, рыбалка, можно кататься на чем хочешь, спортивные сооружения: футбол, волейбол, хоккей, теннис, бассейн.

Пробок практически нет, дороги отличные.

Очень чисто, но не все ведут себя культурно. Иногда пойдешь в лес, люди порыбачили, накидали мусора, бутылок, как алкаши.

Были мысли привлечь внимание к сборке мусора. Можно даже прицепить его к машине и вывезти самому, – сказал бывший нападающий « » .

Нападающий выступал в «Ак Барсе» с 2014 по 2023 год. В КХЛ провел 663 матча и набрал 155 (69+86) очков. Глухов выиграл в 2018 году Кубок Гагарина с «Ак Барсом».