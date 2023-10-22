Войнов назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Ак Барса»: «Отскоки были не на нашей стороны. Много обстоятельств сложились, что Григоренко забил»

Теги Ак Барс ЦСКА Вячеслав Войнов видео КХЛ Михаил Григоренко Тимур Билялов Хоккей

Вячеслав Войнов считает матч «Ак Барса» против ЦСКА одним из лучших в сезоне.

«Ак Барс» победил со счетом 4:1 в матче чемпионата КХЛ.

– Как оцените матч?

– Все отлично, особенно у команды. Есть над чем работать индивидуально. Готовимся дальше.

– Ваше спасение ворот – ключевое в матче?

– Там и Тимур Билялов сыграл хорошо, успел переместиться. Отскоки шайбы были не на нашей стороне.

И не на моей тоже, говоря о голе в наши ворота. Однако Михаил Григоренко – мастер своего дела. Много обстоятельств сложились так, что он смог забить нам.

– Как ваша физическая форма?

– Готов на сто процентов.

– Шестая победа в семи матчах у команды. Как это чувствуется в раздевалке? 

– Хорошая атмосфера. Готовимся к каждому матчу одинаково, не следим за победной серией.

– Можно сказать, что сегодня матч получился идеальным? 

– У команды получилась отличная игра, одна из лучших в сезоне. У нас получалось многое, – сказал защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов.

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