Войнов назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Ак Барса»: «Отскоки были не на нашей стороны. Много обстоятельств сложились, что Григоренко забил»
Вячеслав Войнов считает матч «Ак Барса» против ЦСКА одним из лучших в сезоне.
«Ак Барс» победил со счетом 4:1 в матче чемпионата КХЛ.
– Как оцените матч?
– Все отлично, особенно у команды. Есть над чем работать индивидуально. Готовимся дальше.
– Ваше спасение ворот – ключевое в матче?
– Там и Тимур Билялов сыграл хорошо, успел переместиться. Отскоки шайбы были не на нашей стороне.
И не на моей тоже, говоря о голе в наши ворота. Однако Михаил Григоренко – мастер своего дела. Много обстоятельств сложились так, что он смог забить нам.
– Как ваша физическая форма?
– Готов на сто процентов.
– Шестая победа в семи матчах у команды. Как это чувствуется в раздевалке?
– Хорошая атмосфера. Готовимся к каждому матчу одинаково, не следим за победной серией.
– Можно сказать, что сегодня матч получился идеальным?
– У команды получилась отличная игра, одна из лучших в сезоне. У нас получалось многое, – сказал защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов.
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