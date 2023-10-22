Войнов назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Ак Барса»: «Отскоки были не на нашей стороны. Много обстоятельств сложились, что Григоренко забил»

Вячеслав Войнов считает матч «Ак Барса» против ЦСКА одним из лучших в сезоне.

«Ак Барс» победил со счетом 4:1 в матче чемпионата .

– Как оцените матч?

– Все отлично, особенно у команды. Есть над чем работать индивидуально. Готовимся дальше.

– Ваше спасение ворот – ключевое в матче?

– Там и сыграл хорошо, успел переместиться. Отскоки шайбы были не на нашей стороне.

И не на моей тоже, говоря о голе в наши ворота. Однако – мастер своего дела. Много обстоятельств сложились так, что он смог забить нам.

– Как ваша физическая форма?

– Готов на сто процентов.

– Шестая победа в семи матчах у команды. Как это чувствуется в раздевалке?

– Хорошая атмосфера. Готовимся к каждому матчу одинаково, не следим за победной серией.

– Можно сказать, что сегодня матч получился идеальным?

– У команды получилась отличная игра, одна из лучших в сезоне. У нас получалось многое, – сказал защитник « » .