Михаил Кравец: «Будущее Демченко – играть, он должен проявить себя. «Авангард» действует уверенно, когда Проскуряков в воротах»

Михаил Кравец поделился мнением о вратарях «Авангарда».

– Могли ли вы себе пару недель представить, что , которого вы брали как дядьку наставника, для глубины, что он возьмет в какой-то момент и станет реально претендовать на место первого номера?

– Ну, мы вообще в каждого вратаря верим, но действительно так и было, как вы сказали, что его взяли именно для этого.

И хорошо, что он в трудный момент проявил себя – и дома ,и сейчас на выезде. Профессионально играет в команде.

Всем нравится, как он играет, как он работает. Команда играет уверенно, когда он играет в воротах.

– Продолжая тему вратарей, Демченко был в запасе. Когда сможем увидеть его в старте? Все понимают, что все-таки он является первым номером в команде. Команда с ним заходила сезон, с ним продлили контракт. Что скажете про его будущее?

– Будущее Демченко зависит только от Демченко. И, естественно, у него будущее – это играть.

И в этих играх он должен проявить себя, чтоб подтвердить, как вы говорите, [что он] номер один.

– Это больше вопрос про психологическое, физическое состояние, усталость или еще чего-то?

– Ну, мне кажется, во-первых, это больше к нему вопрос больше, что в нем.

Вратари у нас все-таки индивидуальные люди. Подход к ним все время нужен разный, не как к игрокам.

Но мы верим в Васю и знаем, что он умеет играть. Он в этом сезоне показал достаточно хорошие игры.

Вспомнить игру с «Торпедо»: если бы не Вася, 1:0 мы не выиграли бы.

Да и в принципе, посмотрите на таблицу , посмотрите, как играют вратари и как команды побеждают. Без вратаря ни одна команда не сможет выиграть, – сказал главный тренер « » .