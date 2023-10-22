Михаил Кравец: «Будущее Демченко – играть, он должен проявить себя. «Авангард» действует уверенно, когда Проскуряков в воротах»

Теги Авангард Илья Проскуряков КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Хоккей

Михаил Кравец поделился мнением о вратарях «Авангарда».

– Могли ли вы себе пару недель представить, что Илья Проскуряков, которого вы брали как дядьку наставника, для глубины, что он возьмет в какой-то момент и станет реально претендовать на место первого номера?

– Ну, мы вообще в каждого вратаря верим, но действительно так и было, как вы сказали, что его взяли именно для этого.

И хорошо, что он в трудный момент проявил себя – и дома ,и сейчас на выезде. Профессионально играет в команде.

Всем нравится, как он играет, как он работает. Команда играет уверенно, когда он играет в воротах.

– Продолжая тему вратарей, Демченко был в запасе. Когда сможем увидеть его в старте? Все понимают, что все-таки он является первым номером в команде. Команда с ним заходила сезон, с ним продлили контракт. Что скажете про его будущее?

– Будущее Демченко зависит только от Демченко. И, естественно, у него будущее – это играть.

И в этих играх он должен проявить себя, чтоб подтвердить, как вы говорите, [что он] номер один.

– Это больше вопрос про психологическое, физическое состояние, усталость или еще чего-то?

– Ну, мне кажется, во-первых, это больше к нему вопрос больше, что в нем.

Вратари у нас все-таки индивидуальные люди. Подход к ним все время нужен разный, не как к игрокам.

Но мы верим в Васю и знаем, что он умеет играть. Он в этом сезоне показал достаточно хорошие игры.

Вспомнить игру с «Торпедо»: если бы не Вася, 1:0 мы не выиграли бы.

Да и в принципе, посмотрите на таблицу КХЛ, посмотрите, как играют вратари и как команды побеждают. Без вратаря ни одна команда не сможет выиграть, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mackay
Демченко нужно играть но не в Авангарде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габорик
И что-то решать с Мишуровым надо, ибо который год прогресса нет никакого, видимо даже Звягин бессилен что-то сделать :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Кому пришла эта гениальная идея продлить Демченко? Да ещё дать ему 35 млн? Кто этот гениальный менеджер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий